Guayaquil
09 dic 2025 , 22:09

Guayaquil: Administrador de la ciudadela Las Garzas es multado con USD 6 580 por mutilar árboles

El responsable de la poda irregular de árboles ficus en la ciudadela Las Garzas, al norte de la urbe, fue multado con 14 salarios básicos unificados.

   
  • Guayaquil: Administrador de la ciudadela Las Garzas es multado con USD 6 580 por mutilar árboles
    Imagen de la mutilación de árboles en la ciudadela Las Garzas, norte de Guayaquil.( Municipio de Guayaquil )
Fuente:
Registro
user placeholder

David Muñoz
Canal WhatsApp
Newsletter

La Alcaldía de Guayaquil comunicó que el responsable de la mutilación de nueve árboles ficus en la ciudadela Las Garzas, norte de Guayaquil, fue multado con USD 6 580.

Esta orden se produce después que concluyera el proceso administrativo sancionatorio que fue impulsado en la Comisaría Décima Municipal Ambiental del Guayas.

El caso inició en agosto de 2025, cuando el administrador del sector dispusiera una poda antitécnica del arbolado sin autorización municipal, afectando su estructura y la fauna asociada, al dejar a bandadas de aves sin hogar.

Le puede interesar: El Municipio de Guayaquil presentó denuncia en Fiscalía por tala de árboles en Las Garzas

Entonces, el alcalde Aquiles Álvarez manifestó que consideró el suceso como un ecocidio. "Vamos a caer con todo el peso de la ley en la parte administrativa para sancionar este acto repudiable", dijo en un video publicado en sus redes sociales.

El Cabildo informó que también se dispuso una compensación ambiental de diez árboles adultos por cada ejemplar afectado, lo que implica la reposición de 90 nuevos árboles en el sector.

Lea también: Un motociclista chocó contra una vaca en el noroeste de Guayaquil

La Alcaldía apuntó que el arbolado urbano, además de contar con protección legal, aporta beneficios ambientales esenciales: mejora la calidad del aire, regula la temperatura, mitiga el ruido, estabiliza los ecosistemas y sirve de refugio para diversas especies.

El hecho también fue denunciado en la Fiscalía General del Estado como un delito contra la flora y fauna silvestre.

Temas
árboles
Municipio de Guayaquil
tala de árboles
poda de árboles
Guayaquil
Noticias
Recomendadas