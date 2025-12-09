Un motociclista chocó contra una vaca en el noroeste de Guayaquil

Un siniestro inusual se registró este lunes 8 de diciembre en el sector de Villa Bonita, en el noroeste de Guayaquil. Una mujer grababa cómo una vaca cruzaba la calle —un hecho poco común para ella— cuando, de pronto, un motociclista apareció y terminó atropellando al animal.

El conductor transportaba dos tanques de gas y un botellón de agua en la motocicleta. Tras el impacto, el motociclista cayó sobre la calzada junto con la carga, pero resultó ileso, al igual que la vaca, que continuó caminando varios metros después del choque.

Moradores del sector afirman que es habitual ver ganado circulando por la zona, pero piden más control del tránsito.