Guayaquil
15 ago 2025 , 19:06

El Municipio de Guayaquil presentó denuncia en Fiscalía por tala de árboles en Las Garzas

Nueve ficus fueron talados en esa ciudadela sin permiso de la Alcaldía. Según moradores, el administrador de la urbanización ordenó el corte.

   
  • El Municipio de Guayaquil presentó denuncia en Fiscalía por tala de árboles en Las Garzas
    Un equipo técnico de la empresa municipal Parques EP acudió el jueves al sitio y constató que los ficus, que tenían seis metros de altura, fueron cortados ampliamente.( Municipio de Guayaquil )
Fuente:
Registro
user placeholder

Abdón Rodríguez
Canal WhatsApp
Newsletter

El Municipio de Guayaquil presentó este viernes 15 de agosto ante la Fiscalía General del Estado (FGE) una denuncia por la poda "drástica e ilegal" de nueve ficus sembrados en un parterre de la urbanización Las Garzas, en el norte de la ciudad.

El Cabildo presentó su denuncia con base en el artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona hasta con tres años de prisión los delitos contra la flora y fauna silvestres. Además, la institución advirtió que la tala del arbolado urbano sin cumplir criterios técnicos se considera una infracción muy grave que puede ser sancionada con una multa de hasta 23 500 dólares.

Lea también: 13 árboles serán talados por la plaga de la cochinilla en la avenida Kennedy, norte de Guayaquil

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, calificó este caso como "un ecocidio". En un video publicado en redes sociales, precisó que se conoció del hecho el miércoles 13 de agosto. Un equipo técnico de la empresa municipal Parques EP acudió el jueves al sitio y constató que los ficus, que tenían seis metros de altura, fueron cortados ampliamente. En el parterre solo quedaron los troncos.

Los árboles albergaban cientos de aves, entre esas garzas, pájaros carpinteros, caciques lomiamarillo, entre otras especies. En redes sociales se difundieron videos de las aves volando aturdidas sobre los techos de las casas y posándose en cables, tras haber quedado sin su refugio.

La poda supuestamente fue ordenada por el presidente de la ciudadela. Así lo denuncian los propios moradores.

Revise además: Guayaquil | El 80 % de los samanes afectados por la cochinilla responde favorablemente al tratamiento

Temas
tala árboles Ecuador
Aquiles Álvarez
Guayaquil
Noticias
Recomendadas