Guayaquil registra un aumento de contagios por virus respiratorios

A don Gustavo lo encontramos afuera del dispensario de la cooperativa Francisco Jácome, en el noroeste de Guayaquil. Menciona que recién superó un cuadro gripal que le causó malestar por varios días.

Hace dos semanas, el médico intensivista John Cuenca reportó un aumento de pacientes con síntomas respiratorios y advirtió que los casos continuarían en ascenso. Esa previsión —dice— ya se refleja en la última semana en su consultorio privado.

La situación se repite en la red de salud municipal. Juan Carlos González, director de Salud e Higiene, asegura que los virus que están circulando afectan a todas las edades.

El funcionario pidió a la ciudadanía retomar las medidas de higiene y prevención.

Según el Ministerio de Salud, en lo que va del año en Ecuador se han reportado 1 797 casos graves de infecciones respiratorias y 55 pacientes han fallecido. El virus sincitial respiratorio es el principal causante de hospitalizaciones.

La cartera de Estado también advierte una fuerte circulación de influenza A y B, pero también de COVID, con síntomas más fuertes a los años anteriores.

La vacuna está disponible en todos los centros de salud del país y se recomienda especialmente para los grupos prioritarios: niños desde los seis meses, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad.