"Solo me tomé dos tragos": ATM sanciona a nueve conductores ebrios en 30 minutos en Guayaquil

Un operativo de control ejecutado por 30 agentes de la <b>Agencia de Tránsito y Movilidad</b> (<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/funcionarios-atm-detenidos-asociacion-ilicita-guayaquil-AD10311625 target=_blank>ATM</a></b>) en la avenida Carlos Julio Arosemena, en <b>Guayaquil</b>, dejó como resultado la detención de 12 conductores por <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/agendamiento-turnos-atm-guayaquil-FI10098397 target=_blank></a></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/atm-extendera-control-sanciones-camaras-21-octubre-NA10230159 target=_blank></a></b> <b></b>