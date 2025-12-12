"Solo me tomé dos tragos": ATM sanciona a nueve conductores ebrios en 30 minutos en Guayaquil

Un operativo de control ejecutado por 30 agentes de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) en la avenida Carlos Julio Arosemena, en Guayaquil, dejó como resultado la detención de 12 conductores por manejar bajo los efectos del licor. En los primeros 30 minutos de la intervención, nueve choferes dieron positivo en las pruebas de alcoholemia.

El operativo empezó a las 22:00 de este jueves 11 de diciembre frente al colegio 28 de Mayo, donde los agentes revisaron documentos y aplicaron pruebas con alcotest. "Le estoy diciendo a los señores que solo me tomé dos tragos, pero le da positivo porque tomé recién los dos tragos", argumentó uno de los sancionados tras ser detectado.

El ciudadano registró 1,08 grados de alcohol en la sangre, mientras que otro alcanzó 0,85.

El agente de tránsito Jorge Padilla detalló que, en apenas 15 minutos, ya habían retenido cuatro vehículos. "Estamos tomando en cuenta todo: matrículas vencidas, licencias vencidas y los conductores que están ingiriendo alcohol", indicó.

Padilla aseguró que el proceso se realiza con total transparencia. "El Asunto Interno (de la ATM) se está encargando de que todo sea transparente; como puede ver, a la derecha está una cámara que está grabando todo el procedimiento", explicó.

Los conductores detenidos fueron trasladados en patrulleros hasta la Fiscalía, aunque algunos intentaron poner resistencia. “Quizá mi estado físico le da a ellos positivo, pero no estoy borracho. Vine con una compañera a dejarle su cocina”, dijo otro de los sancionados.

El operativo concluyó a la 01:00 de este jueves, con 12 personas retenidas por conducir en estado de ebriedad.

Por otra parte, en el kilómetro 3 de la vía a Samborondón también hubo acciones de control. Ahí se emitieron 42 citaciones por uso de películas en los vidrios, mal estado de las placas o ausencia de las mismas.