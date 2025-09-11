Guayaquil
11 sep 2025 , 11:45

Los centros de atención de la ATM atenderán desde el 15 de septiembre solo con cita previa

En estas oficinas se realizan trámites como la impugnación de multas de tránsito, la suscripción de convenios de pago o la sustitución de sanciones por cursos de educación vial.

   
    La entidad aclaró que los turnos son personales e intransferibles.( ATM )
Los centros de atención ciudadana de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil atenderán, a partir del 15 de septiembre, únicamente a las personas que hayan agendado un turno previo en la página web de la institución. En estas oficinas se realizan trámites como la impugnación de multas de tránsito, la suscripción de convenios de pago o la sustitución de sanciones por cursos de educación vial.

Actualmente, la ATM cuenta con tres centros de atención ciudadana: en el centro comercial Albán Borja, en el Parque Samanes y en la terminal 25 de Julio de la Metrovía.

Para obtener un turno, los usuarios deben ingresar al portal www.atm.gob.ec y seleccionar la opción Turnos Centros de Atención Ciudadana. Es necesario contar con una cuenta activa (usuario y contraseña) o crear una nueva dentro de la plataforma.

La entidad aclaró que los turnos son personales e intransferibles. No obstante, las ventanillas destinadas a grupos prioritarios —como personas de la tercera edad, con discapacidad y mujeres embarazadas— seguirán habilitadas sin necesidad de cita previa.

"Esta medida busca ofrecer una atención más ágil, organizada y eficiente, permitiendo a los usuarios ahorrar tiempo y evitar filas", informó la ATM en un comunicado. Además, recordó que varios trámites pueden realizarse de manera virtual en el mismo sitio web.

En oficinas como la del Albán Borja es frecuente observar largas filas de usuarios que esperan atención, situación que la institución espera reducir con el nuevo sistema de agendamiento.

