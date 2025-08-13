Un agente de la ATM de Guayaquil fue detenido con documentos falsos de siete cantones

Un agente civil de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil fue detenido la noche del martes 12 de agosto en el sur de la urbe con documentos falsificados como matriculas de diversos cantones del país.

Según información policial, agentes obtuvieron información de un sujeto que portaba un arma de fuego en el sector Cristo del Consuelo al ejecutar un allanamiento dentro de la vivienda del hombre, identificaron una pistola con varias municiones.

Pero no fue lo único, pues dentro del inmueble encontraron 20 placas vehiculares de motocicletas y autos, documentos con similares caracteristicas a revisiones vehiculares y matriculación con sellos de cantones como Balzar, Chone, Quito, Bucay, Naranjal, Tosagua y Salitre.

Asimismo, el sujeto tenía facturas, depositos y licencias de varios ciudadanos

De acuerdo a la Policía Nacional, el hombre fue identificado como Diego R., y no registra antecedentes penales.

Horas después de su detención, la ATM de Guayaquil emitió un comunicado e informó que el agente aprehendido "no tiene relación alguna con las funciones ni competencias de la institucion".

Agregó que los agentes civiles de tránsito no tienen ninguna participacion en el proceso de revision vehicular, que es ejecutado exclusivamente por la empresa concesionada SGS y que no tolerarán actos de corrupción.