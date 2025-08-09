Guayaquil: vuelo de parapente termina en choque contra cámaras

Dos personas que volaban en parapente este sábado 9 de agosto se estrellaron contra instalaciones del sistema de videovigilancia de Segura EP, en la urbanización Terranostra, ubicada en la Vía a la Costa.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, compartió en redes sociales un video del aterrizaje accidentado de la pareja. "Gracias a Dios están bien, sin problemas", señaló el funcionario, quien exhortó a la ciudadanía a practicar este tipo de actividades únicamente en lugares seguros.

Cerca de Terranostra se encuentra el Bosque Protector Cerro Blanco. Desde uno de sus cerros despegan los aficionados al parapente. En la zona operan prestadores de servicios turísticos legalmente constituidos que ofrecen vuelos con instructores capacitados.