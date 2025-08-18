La ATM anuncia cierres parciales en la avenida Narcisa de Jesús

Este lunes 18 de agosto comenzaron a ejecutarse cierres parciales en la avenida Narcisa de Jesús, en el norte de Guayaquil, a propósito de una remodelación de los retornos, muros divisorios y parterres. La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) informó que estos cierres parciales se ejecutarán hasta el sábado 24 de agosto.

A la altura del sector de El Limonal, por ejemplo, estará cerrado un carril de servicio y uno de los centrales. Del lado de Acuarela del Río, frente a El Limonal, estará cerrado un carril de servicio.

Mientras que, en la cooperativa Juan Pablo II, la altura del puente Guasamda, estará cerrado un carril de servicio.

A la altura del Parque Samanes, se cerrará un carril de servicio y un carril central, pero en ambos sentidos de la vía.

Finalmente, en Vergeles, estará cerrado un carril de servicio en ambos sentidos.

Los trabajos forman parte de un plan de mejoramiento vial que, según la entidad, busca optimizar la circulación y reducir los puntos de conflicto en esta arteria importante del norte de la ciudad.