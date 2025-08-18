La ATM anuncia cierres parciales en la avenida Narcisa de Jesús

Este lunes 18 de agosto comenzaron a ejecutarse cierres parciales en la <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/explosion-estacion-servicio-gasolinera-norte-guayaquil-BY9364715 target=_blank>avenida Narcisa de Jesús</a></b>, en el norte de <b>Guayaquil</b>, a propósito de una remodelación de los retornos, muros divisorios y<b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/contenedor-trailer-guayaquil-narcisa-de-jesus-BC9664883 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/incendio-forestal-avenida-narcisa-de-jesus-norte-guayaquil-HY8504292 target=_blank></a></b>