ATM y Policía retuvieron vehículos en el centro de Guayaquil previo a las rodadas de motos

Un operativo de control de tránsito se realizó la noche de este jueves 4 de septiembre en el centro de Guayaquil. Personal de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) y policías participaron en las inspecciones a motos y autos, lo que derivó en la retención de vehículos y la emisión de citaciones a conductores. La acción se concentró en la intersección de la avenida Malecón Simón Bolívar y la calle Loja.

Sin embargo, este procedimiento ocurrió antes de las rodadas de los jueves en las que participan cientos de motocicletas y conductores de carros que incumplen normas de circulación, haciendo escándalo, obstaculizando el tránsito, intimidando a ciudadanos y, de acuerdo a denuncias, hasta realizando disparos.

Lea también: Guayaquil: Por estas cuatro razones la ATM podría retener tu vehículo

Uno de los hombres citados anoche fue un motociclista que se dirigía a su domicilio en Durán. Él denunció a Ecuavisa haber quedado en la calle tras la retención de su moto.

Según relató, se le impuso una multa que, sumando el valor de la grúa, alcanzaría unos 400 dólares. "Decían que estaba haciendo escándalo público solo por pasar por esta calle. Este año aún puedo circular, ya en 2026 me podrían retener el vehículo. Ahora me pusieron una multa de 250 y pico, sumando todo es como 400 dólares", reclamó.

Otra conductora de un carro también fue sancionada tras evadir el control y ser perseguida por uniformados hasta Puerto Santa Ana. Ella aseguró que iba distraída y no se percató de la operación. Al ser interceptada, explicó que aceleró porque pensó que iban a asaltarla. "Me asusté y seguí de largo. No fue por evadirlos", argumentó frente a las autoridades.

Los ciudadanos cuestionaron que este tipo de controles solo se mantengan hasta la medianoche, mientras que al iniciar las llamadas "rodadas de los jueves" desaparecen.

Revise además: Los guayaquileños conocerán cuánto es el tiempo máximo que podrán ser retenidos por agentes de la ATM

"Ya mismo empieza la rodada y la calle está vacía. Ya se llevaron la grúa y los ATM se fueron. Manejan en motos robadas, no matriculadas, en contravía... hacen lo que quieren. He escuchado hasta disparos", señaló el motociclista sancionado. La conductora multada coincidió: "No los controlan para nada. Esto ocurre desde hace años cada jueves".

Minutos después del retiro de los agentes, se observó a decenas de motociclistas y autos recorrer el túnel del cerro Santa Ana en dirección al norte de la ciudad. Pese a los pedidos de información sobre los resultados del operativo, ni la Policía ni la ATM emitieron declaraciones oficiales.