Aseguran que la violencia ha ido escalando en esa zona del centro de Guayaquil, y que al menos 9 comerciantes han sido secuestrados en las últimas 3 semanas, pero que no denuncian por temor y terminan cediendo a las amenazas .

”Al compañero lo secuestraron el sábado, estaban pidiendo 50.000 dólares y no los pagaron (...)Ya este lunes la familia encontró su cuerpo en la morgue (...) Esa fue la consecuencia de no pagar la vacuna ” señaló Ermo Chamba , uno de los afectados.

A mediados de 2023, en un día normal, Elicer Salas, un comerciante de ropa, ganaba un promedio de 500 a 600 dólares, ahora no llega ni a los 100 dólares: "En un día bueno aquí se vendía, mire como estamos ahora, aquí ya no viene nadie (...) Apenas alcanzamos para pagar el alquiler, esto no puede ser, la bahía es un ícono de la economía de Guayaquil"

Según Peña, al menos el 30% de locales permanecen cerrados, y algunos vendedores han cambiado sus horarios de atención: "Antes yo abría a las 7 de la mañana, porque a las 8 esto ya estaba lleno, pero ahora mire son casi las 11 y recién abro, también cierro más temprano, antes me quedaba hasta las 7 y media, 8 de la noche, ahora a las 5 ya cierro"

