La migración marca una de las crisis más profundas del Ecuador

Y se dice que es una crisis porque a los que se fueron se quieren unir 1 millón ochocientos mil ecuatorianos más. Según estudios de la Organización Internacional de Migrantes, esa es la cifra de ecuatorianos que tienen la intención de migrar al extranjera.

Si se habla de migración en Ecuador , se habla de una de sus crisis. Más de 2.4 millones de ecuatorianos, equivalentes al 13 % de la población nacional, viven en el exterior huyendo de la pobreza y la violencia .

Paralelamente, 260 mil personas han regresado al país en los últimos cinco años, pero el 30 % de ellos planea volver a migrar al extranjero.

Lea también: Desempleo, pobreza e inseguridad son las principales preocupaciones de los ecuatorianos

A los que quieren salir del país se suman los que quieren migrar dentro del país. Más de medio millón de personas tiene intención de irse a otra ciudad, a otra provincia, en busca de empleo, de mejores condiciones de vida.

Y a ellos se suman 125 mil ecuatorianos que fueron desplazados de su lugar de origen, un 60 % por la inseguridad y la violencia, un 40 % lo relacionaron con desastres naturales.

Lea más: EE. UU.: Los migrantes ecuatorianos son el principal objetivo de ICE en Nueva York, según una investigación

Pero también están los que llegan, 817 mil migrantes extranjeros residen en el Ecuador, 475 mil son los venezolanos, los colombianos, 203 mil, son el segundo grupo residente.

Solo los venezolanos dinamizan en USD 900 millones la economía nacional, pero al mismo tiempo requieren de servicios que saturan los sistemas educativos y de salud en un contexto de inestabilidad.

Le puede interesar: Cada día, 126 ecuatorianos dejaron el país entre 2019 y 2022

​​​​

Las fronteras del norte, de Carchi, Sucumbíos y Esmeraldas son el vórtice de llegada de una masa humana que prefiere instalarse en Quito y Guayaquil, donde la precariedad laboral y la xenofobia acechan.

Sin embargo, el dinero que generan los migrantes son claramente los recursos que, en Ecuador, salvan la economía. Para 2025 se espera que la cifra supere los USD 7 mil millones, dinero que se destina al consumo, a la compra de bienes y servicios, también al ahorro.

Lea también: La migración venezolana impulsa la economía ecuatoriana, según nuevo estudio

Del Ecuador salieron en el primer semestre del año USD 300 millones en remesas, el principal destino fue Colombia.

Al fenómeno migratorio el Estado responde con el Plan Nacional del Pacto Mundial, con operativos fronterizos y campañas como Quédate, aliada con Naciones Unidas y Estados Unidos para deportaciones rápidas, claramente insuficientes para cicatrizar esa herida.