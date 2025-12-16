El 90 % de los migrantes indocumentados deportados de Estados unidos son ecuatorianos

Existe una reducción en las deportaciones de ecuatorianos desde Estados Unidos, pese a qué analistas proyectaban un incremento tras la aplicación de las políticas antimigrantes del presidente Donald Trump. Sin embargo, estadísticas oficiales del Ministerio del Interior y de la Cancillería confirman una tendencia a la baja.

En 2023, un total de 18 449 ecuatorianos fue deportado desde Estados Unidos. Para 2024, la cifra se redujo a 13 681, mientras que hasta noviembre de 2025 el número alcanza los 9 779 casos.

Esta disminución también se refleja en el número de vuelos de deportación. En 2023 se registraron 150 vuelos, en 2024 fueron 118 y en lo que va de 2025 se contabilizan 93.

Durante 2025, Panamá financió cinco vuelos chárter para el retorno forzoso de 80 ciudadanos ecuatorianos, quienes arribaron al aeropuerto de Manta. A esto se suman 12 deportaciones individuales ejecutadas desde Panamá en vuelos comerciales.

Las cifras oficiales no incluyen a los ecuatorianos que retornaron de manera voluntaria al país para evitar detenciones durante redadas, debido a su condición migratoria irregular.

Aunque los ecuatorianos representan el 90 % de las personas deportadas desde Estados Unidos, también ingresaron al país 25 ciudadanos de otras nacionalidades, entre ellas Yemen, Pakistán, El Salvador y Colombia, bajo la misma condición migratoria.

Según el Ministerio del Interior, estas deportaciones fueron ejecutadas por Estados Unidos debido a que estas personas poseían doble nacionalidad o contaban con una residencia ecuatoriana vigente.