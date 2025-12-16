Sociedad
16 dic 2025 , 15:00

El 90 % de los migrantes indocumentados deportados de Estados unidos son ecuatorianos

Estados Unidos, a través del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), ejecuta campañas de deportación de migrantes indocumentados, en las que los ecuatorianos constituyen el mayor número de personas deportadas.

   
Fuente:
Televistazo
user placeholder

Redacción y Televistazo
Existe una reducción en las deportaciones de ecuatorianos desde Estados Unidos, pese a qué analistas proyectaban un incremento tras la aplicación de las políticas antimigrantes del presidente Donald Trump. Sin embargo, estadísticas oficiales del Ministerio del Interior y de la Cancillería confirman una tendencia a la baja.

En 2023, un total de 18 449 ecuatorianos fue deportado desde Estados Unidos. Para 2024, la cifra se redujo a 13 681, mientras que hasta noviembre de 2025 el número alcanza los 9 779 casos.

Esta disminución también se refleja en el número de vuelos de deportación. En 2023 se registraron 150 vuelos, en 2024 fueron 118 y en lo que va de 2025 se contabilizan 93.

Durante 2025, Panamá financió cinco vuelos chárter para el retorno forzoso de 80 ciudadanos ecuatorianos, quienes arribaron al aeropuerto de Manta. A esto se suman 12 deportaciones individuales ejecutadas desde Panamá en vuelos comerciales.

Las cifras oficiales no incluyen a los ecuatorianos que retornaron de manera voluntaria al país para evitar detenciones durante redadas, debido a su condición migratoria irregular.

Aunque los ecuatorianos representan el 90 % de las personas deportadas desde Estados Unidos, también ingresaron al país 25 ciudadanos de otras nacionalidades, entre ellas Yemen, Pakistán, El Salvador y Colombia, bajo la misma condición migratoria.

Según el Ministerio del Interior, estas deportaciones fueron ejecutadas por Estados Unidos debido a que estas personas poseían doble nacionalidad o contaban con una residencia ecuatoriana vigente.

EE. UU.: Fin al programa migratorio de reunificación familiar para siete países, incluido Ecuador

Estados Unidos anunció el viernes 12 de diciembre la terminación de programas migratorios humanitarios de reunificación familiar para nacionales de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras, así como para sus familiares inmediatos, argumentando abusos de estas protecciones.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció el fin del llamado Family Reunification Parole (FRP) para estos siete países.

