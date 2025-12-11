EE. UU.: Los migrantes ecuatorianos son el principal objetivo de ICE en Nueva York, según una investigación

El Servicio de Inmigración y Aduanas de<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/presidencia-ecuador-no-prioridad-deportaciones-eeuu-MC9040907 target=_blank> Estados Unidos</a></b> (ICE) detiene desproporcionadamente a latinos en el estado de Nueva York, <b>encabezados por los ecuatorianos,</b> que han supuesto casi una cuarta<b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/estadosunidos/ee-uu-evalua-historial-redes-sociales-visitantes-extranjeros-FA10547938 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/estadosunidos/incendio-nueva-york-tres-heridos-eeuu-PH10539666 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/24-por-ciento-comerciantes-informales-nueva-york-ecuatorianos-migrantes-CH10354798 target=_blank></a></b> <b></b>