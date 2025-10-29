El 24 % de los comerciantes informales y repartidores en Nueva York son ecuatorianos

Los vendedores ambulantes y repartidores de comida, en su mayoría inmigrantes, reclamaron este miércoles 29 de octubre de 2025 al Concejo municipal de Nueva York que dé paso a varios proyectos de ley que les evitarían enfrentamientos con la policía local y el riesgo de ser detenidos y deportados por los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Los trabajadores, de diversos países y en su gran mayoría latinos, se unieron hoy -con el apoyo de varios sindicatos- para pedir que el paquete de cuatro proyectos sea aprobado antes del receso navideño.

Su situación es delicada y lo único que buscan es trabajar. Rosa (nombre ficticio), una vendedora de frutas en la calle que migró de Ecuador este año "por no tener allá sustento y recibir amenazas", dijo a EFE que la Policía interviene a los vendedores que no tienen licencia, decomisa sus mercancías e impone multas de hasta USD 1 000.

La inmigrante, que dijo ser viuda, y que sostiene a su familia aquí y a los que quedaron en su país, asegura que "como diez veces" la Policía decomisó su mercancía y recibió multas de 500, 800 y mil dólares" y que he tenido que pagar (con dinero prestado) para seguir luchando".

"Necesitamos las licencias. Mis hijos necesitan comer. Yo pago todo y la educación de mi hijo. A esos que se drogan, que la venden, que matan, no les hacen nada. Queremos trabajar", afirmó.

Se estima que en Nueva York hay 23 mil vendedores ambulantes y que unos 20.500 venden comida, según datos de la ONG Street Vendor Project, que agrupa a más de 2 500 de estos trabajadores.

Los principales países de origen de estos trabajadores son México (30%), Ecuador (24%), Egipto (20%), Senegal (7%) y Estados Unidos (4%).

Le puede interesar: La dramática situación de los migrantes ecuatorianos varados en México: duermen en la calle y se les acaba la comida