El 24 % de los comerciantes informales y repartidores en Nueva York son ecuatorianos

Los <b>vendedores ambulantes y repartidores de comida</b>, en su mayoría inmigrantes, reclamaron este miércoles 29 de octubre de 2025 al Concejo municipal de <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/nueva-york target=_blank>Nueva York</a></b> que dé paso a varios proyectos de ley<b></b> <b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/migrantes-ecuatorianos-en-mexico-duermen-en-la-calle-y-se-acaba-la-comida-JJ4469946 target=_blank></a></b>