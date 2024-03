Protestaban por la inseguridad de la que estaban siendo víctimas en las calles desiertas de Nueva York producto de los confinamientos. Sus bicicletas eléctricas de más de US$2.000, y sus baterías de unos cientos de dólares más, eran blanco de los delincuentes.

"Hubo muchos asaltos por las calles desoladas durante la pandemia", cuenta Ajché, quien migró desde Guatemala en 2004 y desde entonces se ha dedicado al reparto de comida y la construcción.

La revolución de las apps

Y los repartidores podían acceder a un empleo flexible: "Si uno quería trabajar, trabajaba, y si no, no. Había una gran flexibilidad", recuerda Ajché.

El nacimiento de los Deliveristas Unidos

"La capacitación y la orientación sobre liderazgo me fue empoderando como persona y dije 'no, pues es cierto, uno no tiene que tener miedo, no importa si uno es inmigrante o donde sea, uno puede pelear, luchar y no tener miedo'", dice Ajché.