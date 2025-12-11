EE. UU. evalúa exigir el historial de redes sociales de los últimos cinco años a visitantes extranjeros

Washington espera una gran afluencia de turistas extranjeros el próximo año, ya que será sede del Mundial junto con Canadá y México, y luego de los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles.

La propuesta sobre redes sociales fue presentada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), del que forma parte la agencia.

Medios de comunicación de EE.UU. informaron de que apareció en el Registro Federal, que es el diario oficial del gobierno.

Un portavoz de la CBP le dijo a la BBC que aún "no ha cambiado nada" para los viajeros que actualmente llegan al país y que "no se trata de una norma definitiva, sino simplemente el primer paso para iniciar un debate sobre nuevas opciones políticas que garanticen la seguridad del pueblo estadounidense".

¿Qué dice el plan?

La propuesta dice que se "exigirá a los solicitantes del ESTA que proporcionen sus redes sociales de los últimos 5 años", pero no da más detalles sobre qué información específica será requerida.

El ESTA vigente pide una cantidad relativamente limitada de información a los viajeros, así como un pago único de US$40. Es accesible para los ciudadanos de unos 40 países, entre ellos Chile, España, Reino Unido, Irlanda, Francia, Australia y Japón, y les permite visitar Estados Unidos varias veces durante un periodo de dos años.

Además de la recopilación de información de las redes sociales, la nueva solicitud propone también la recolección de los números de teléfono y las direcciones de correo electrónico utilizados por el solicitante durante los últimos 5 y 10 años, respectivamente, así como más información sobre sus familiares.

El texto cita una orden ejecutiva de Trump de enero, titulada "Proteger a Estados Unidos de los terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad nacional y la seguridad pública".

Fuente de la imagen,Getty Images Pie de foto, El plan afectaría a personas de países como Chile o España, que pueden completar un formulario ESTA en lugar de una visa.

La medida aún es una propuesta y se ha abierto un periodo de 60 días para la recopilación de comentarios públicos.

Sophia Cope, de la organización de derechos digitales Electronic Frontier Foundation, criticó el plan y declaró al diario The New York Times que podría "exacerbar los daños a las libertades civiles".

Por su parte, el bufete de abogados especializado en inmigración Fragomen sugirió que podría haber repercusiones prácticas, ya que los solicitantes podrían tener que esperar más tiempo para obtener la aprobación del ESTA.

Los expertos han sugerido anteriormente que los cambios en las políticas de viaje introducidos por Trump han tenido un impacto en la industria turística estadounidense.

Previamente este año, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo afirmó que Estados Unidos es la única de las 184 economías analizadas que se esperaba que experimentara un descenso en el gasto de los visitantes internacionales en 2025.

"Presencia en línea"

El gobierno de Trump anunció anteriormente que examinaría las cuentas de las redes sociales al verificar a los extranjeros que solicitan visados de estudiante o visados H-1B para trabajadores cualificados.

El Departamento de Estado afirmó que llevará a cabo revisiones de la "presencia en línea" de los solicitantes y sus dependientes, y que la configuración de privacidad de todos los perfiles de redes sociales debe ser "pública" para que pueda realizarse esta selección.

Un anuncio en el sitio web de la embajada de Estados Unidos en México establece que ciertos solicitantes de visado deben enumerar todos los nombres de usuario o identificadores de redes sociales de todas las plataformas que hayan utilizado en los últimos cinco años.

Se advierte que si no se incluye toda la información de las redes sociales, se podrían denegar tanto los visados actuales como los futuros.

"Los ciudadanos estadounidenses esperan que su gobierno haga todo lo posible para que nuestro país sea más seguro, y eso es exactamente lo que la administración Trump está haciendo cada día", dijo recientemente un alto funcionario del Departamento de Estado sobre la política de visados de estudiante.

Fuente de la imagen,Getty Images Pie de foto, EE.UU. ya ha comenzado a mostrar signos de reducción del turismo por el endurecimiento de las políticas de Trump.

El gobierno pidió a sus funcionarios que identifiquen a aquellas personas "que defienden, ayudan o apoyan a terroristas extranjeros designados y otras amenazas para la seguridad nacional, o que cometen actos ilegales de acoso o violencia antisemita".

Como parte de la amplia política del gobierno para endurecer las fronteras, Washington alegó recientemente que la prohibición de viajar vigente, que afecta a 19 países de África, Medio Oriente y América, incluidos Cuba y Venezuela, podría ampliarse pronto.

Esto se anunció tras el tiroteo contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington D.C., a manos de un hombre de Afganistán.

Este miércoles, el portavoz del CBP informó que el posible escrutinio a las redes sociales de los visitantes se da también en respuesta a ese ataque.

"El Departamento [de Seguridad Nacional] está estudiando constantemente cómo investigar a quienes entran en el país, especialmente tras el ataque terrorista perpetrado en Washington D.C.".

Otras políticas del gobierno de Trump también parecen haber afectado al turismo, como el boicot de muchos canadienses a los viajes a Estados Unidos como forma de protesta a los aranceles que ha impuesto Washington.

Octubre marcó el décimo mes consecutivo de descenso en el número de viajeros canadienses a su país vecino.