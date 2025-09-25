Economía
La migración venezolana impulsa la economía ecuatoriana, según nuevo estudio

Más de 440 mil venezolanos han llegado al país. Su presencia representa un gasto anual de USD 876 millones y una creciente contribución fiscal, a pesar de los altos niveles de informalidad laboral.

   
Ecuador ocupa el quinto lugar como destino de la migración venezolana en América Latina. Más de 440 mil personas han llegado al país en busca de oportunidades, escapando de la crisis en su nación.

Si bien el debate público se ha centrado en los costos que implica su acogida, un nuevo estudio de la Organización Internacional para las Migraciones revela una realidad distinta: los migrantes venezolanos están impulsando la economía ecuatoriana.

Ellos movilizan un gasto anual de USD 876 millones, de los cuales más de la mitad se destina a gastos de vivienda, servicios y alimentación. Y pese a que el 69 % de los venezolanos trabajan en condiciones de informalidad, su contribución fiscal en 2024 se estima en cerca de USD 47 millones en impuestos como IVA, ICE, impuesto a la renta e impuesto a la salida de divisas. Para remesas destinan USD 35 millones.

El informe recoge que el 73 % de los venezolanos en Ecuador tiene entre 18 y 39 años. Es decir, son jóvenes y productivos. De ellos, el 64 % cuenta con educación media y uno de cada cuatro ha completado estudios superiores. Los sectores donde más se emplean son comercio, alojamiento y comidas, y servicios asociados al autoempleo.

El estudio también revela que, en promedio, los venezolanos ganan USD 70 mensuales menos que un trabajador ecuatoriano, y destaca que tener su situación regularizada le puede permitir reducir esa brecha a USD 20.

La agencia de Naciones Unidas recomienda el fortalecimiento de políticas de integración que permita el aprovechamiento de las capacidades de la población migrante en el desarrollo del país. Esto, a su vez, elevaría sus ingresos, generando un efecto expansivo en la economía local.

