La migración venezolana impulsa la economía ecuatoriana, según nuevo estudio

Ecuador ocupa el quinto lugar como destino de la migración venezolana en América Latina. Más de 440 mil personas han llegado al país en busca de oportunidades, escapando de la crisis en su nación.