La agitación y la decepción política fue el impulso para que María Eugenia Jiménez abandonara su país. Había protestado incesantemente contra el Gobierno venezolano, pero no vio ningún cambio. "Fue en 2017, después del plebiscito. Me cansé de luchar y dije, vámonos".

Pero no todos los que llegaron a Ecuador lo hicieron por la crisis en su país, también hubo propuestas laborales que se hicieron atractivas. La bacterióloga Nairoby González estaba de vacaciones en Quito cuando le ofrecieron ser parte de un proyecto de investigación y no dudó en aceptarlo.

"Acordamos sueldos, revisé el precio de los arriendos, de la comida, todo. Me pareció una oferta atractiva". Viajó a Venezuela a arreglar sus papeles y cuatro meses después se instaló en Quito, narra Nairoby.

Pero cuando llegó a Quito no tuvo el recibimiento que esperaba. Su hoja de vida llena de estudios y cursos no importó cuando se presentó en el laboratorio donde le habían asegurado un trabajo. "Me dijeron que no me necesitaban y mi mundo se vino abajo, ahí entendí la migración. No importaba cuántos estudios tenía, había llegado a Ecuador y no era nadie".

Pero se quedó, consiguió trabajo en un laboratorio, aunque con un sueldo más bajo de lo que esperaba. Por ello, se convirtió en vendedora ambulante.