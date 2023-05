Fin de la emergencia por COVID-19: ¿Y ahora qué sigue?

La declaración del fin de la emergencia no significa que la amenaza del virus haya desaparecido. Más bien, significa que los gobiernos deben analizar las condiciones locales para evitar la propagación de COVID-19, especificó el director de la OMS.

Aunque la organización anunció que el COVID-19 ya no se considera una emergencia de salud pública, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus , instó a los gobiernos a mantenerse alerta y responder a una enfermedad que llegó para quedarse.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este 5 de mayo de 2023 el fin de la emergencia internacional por el COVID-19 , pero esto no implica que ya no exista la enfermedad, advierten expertos de todo el mundo.

Pero sin una declaratoria de emergencia, ya no se podrán movilizar recursos con urgencia, tomar medidas restrictivas o autorizar medicamentos con menos trámites.

“Estamos ahora en una fase de control sostenido, no estamos teniendo nuevos picos, siempre hay el riesgo de que se produzcan nuevas cepas en estos virus respiratorios”, mencionó sobre la situación actual del virus en Ecuador.

Según el Ministro de Salud de Ecuador, José Ruales , la declaración del fin de la pandemia significa que "ya no existen las justificaciones para declarar una pandemia".

Ruales afirmó que la enfermedad sigue siendo una prioridad en la salud pública del país, pero ahora se establecerán medidas de acción a largo plazo, no solo a corto plazo.

Alberto Campodónico, médico internista en Guayaquil, advirtió que el fin de la emergencia no significa que el COVID-19 ya no sea una enfermedad grave, y se deben tomar precauciones para evitar nuevos rebrotes.

También aconsejó a las personas que no se automediquen y que busquen atención médica ante cualquier complicación.

Carol Perelman, miembro de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia, recordó que la OMS ha publicado un documento estratégico para que los países hagan la transición de dos años de una respuesta de emergencia a una gestión a largo plazo.

Explicó que el fin de la emergencia no cambia al COVID-19 como enfermedad; sigue siendo igual de grave y una amenaza para las personas no vacunadas o comórbidas. "Lo que ha cambiado es que ya no es una amenaza para la salud pública, los sistemas de salud, la sociedad o la economía".

Francisco Moreno, médico internista y especialista en enfermedades infecciosas, advierte que el COVID-19 no desaparecerá y seguirá provocando infecciones, en su mayoría leves, "pero seguirá provocando enfermedades graves e incluso la muerte en personas con afecciones de base o que no estén vacunadas".