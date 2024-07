El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró cuatro días antes de las elecciones que su victoria asombrará al mundo entero. A su criterio, se tratará, de un triunfo "contundente". En los comicios del domingo buscará un tercer sexenio consecutivo.

"Que se preparen en Madrid, en Washington y en Miami porque la victoria del domingo va a asombrar al mundo entero, va a ser la victoria electoral más bonita, más grande de la historia electoral de Venezuela", dijo el líder chavista durante un acto de campaña en el estado Yaracuy (oeste).

Revise: Alberto Fernández no será veedor de las elecciones en Venezuela y se distancia de Nicolás Maduro

En su discurso, transmitido como cada mitin por el canal estatal Venezolana de Televisión, contó que recibió la llamada de un amigo de España, sin especificar su identidad, que se dijo "impresionado con la fuerza" de sus actos de campaña.

"Es que este pueblo no se va a dejar robar la paz, la patria, no se va a dejar embromar por la extrema derecha. Este pueblo está decidido a vivir en paz", prosiguió el mandatario frente a la multitud, que coreaba la consigna "no volverán", dirigida a la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal coalición opositora.

Marido reiteró en el penúltimo día de campaña, que aunque la PUD que competirá en la contienda con Edmundo González Urrutia como candidato "quiere manchar las elecciones", el chavismo obtendrá "una victoria contundente e irreversible".

En numerosas ocasiones, Maduro ha acusado a la oposición mayoritaria de supuestos planes violentos en el marco de las elecciones, señalamientos que han sido desestimados por la PUD, que se mantiene concentrada en la promoción de su candidato y sin un discurso hostil, a diferencia del mandatario, ni entrar en provocaciones.

Le puede interesar: Los médicos venezolanos aportan en la salud de los ecuatorianos