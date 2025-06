En su sentencia, pidió a la Asamblea Nacional reformar ese artículo porque no se puede sancionar una actividad que no está regulada y porque atenta contra los derechos al trabajo , libertad de empresa y libertad de contratación.

Diez meses después de la sentencia de la Corte Constitucional que ordenaba normar a los conductores de aplicaciones tipo taxi como Didi, InDrive y Uber , todavía no existen reformas a la Ley de Tránsito. Los controles de tránsito han disminuido.

Hoy, los controles se han relajado. La Agencia Metropolitana de Tránsito no ejecuta operativos para sancionar a los conductores y las estadísticas de citaciones a otro tipo de vehículos que realizan trabajos informales, reflejan una disminución considerable.

Carlos Quinchuela Villacís, abogado de tránsito, explicó que la sentencia no legaliza la actividad, sino que evita que se sancione sin una normativa. "No se puede multar sobre algo que no está regulado por la Ley", afirmó.

En septiembre de 2024, el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, anunció la presentación de un proyecto de reforma al artículo 386 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que tiene relación las sanciones por contravenciones de tránsito.

Jorge Calderón, de la Federación Nacional de Operadoras de Taxis del Ecuador, solicitó cambios en el párrafo tercero, numeral 1 del artículo 386 del COIP, para cambiar de: “retención del vehículo por el plazo mínimo de siete días”, por: “retención del vehículo por el plazo máximo de siete días”.

Además, recordó que la actual Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, ya establece que solamente podrán operar con plataformas tecnológicas los taxistas que cuenten con títulos y permisos de operación.