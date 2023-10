La abogada en derecho laboral, Vanessa Velásquez , aclaró cuáles son las obligaciones de los empleadores, benefic ios para los empleados y mecanismos a los que pueden recurrir los trabajadores que no estén afiliados al IESS.

Los empleadores se encuentran obligados por la Ley de la Seguridad Social a afiliar a sus trabajadores al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) , pero en ciertos casos no sucede o se realiza la promesa de hacerlo y no cumplen.

Los trabajadores que se encuentren afiliados pueden recurrir a un seguro de salud , seguro de riesgos del trabajo , seguro mortuorio , seguro para acceder a préstamos , seguro de invalidez . Puede ingresar al IESS por enfermedades no profesionales o riesgos de trabajo. Incluso puede tener el privilegio de solicitar un crédito con el Biess para comprarse una casa.

No obstante, solamente para casos de emergencias de salud pueden acceder de inmediato. Para otro tipo de situaciones como dar a luz en los hospitales del IESS y recibir subsidios de maternidad es de al menos doce aportaciones .

En caso de que el empleador no cumpla con su obligación, estaría cometiendo un delito , legislado en el Código Integral Penal (COIP) , porque es su obligación legal, al igual que descontar de los aportes y pagarlo al IESS.

Los empleadores que no realicen estás acciones pueden ser sanciones con prisión de uno a tres años.

Los empleadores que no afilien a sus trabajadores pueden ser sancionados con cárcel.

Por ese mismo motivo, los trabajadores no pueden solicitar no ser afiliados, y en caso de hacerlo, el empleador debería ignorarle y cumplir su obligación, porque si no lo hace puede acabar en la cárcel.

