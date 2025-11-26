Ecuador
El sistema de la ANT falla de nuevo y usuarios quedan sin atención

Usuarios denunciaron retrasos, aglomeraciones y suspensión de turnos, mientras la ANT había asegurado que la plataforma funcionaría con normalidad desde el viernes.

   
Las fallas en el sistema de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) volvieron a colapsar la atención en Quito y otras ciudades, pese al mantenimiento anunciado la semana pasada. Largas filas, usuarios que no alcanzaron a ser atendidos y aglomeraciones que incluso requirieron intervención policial se registraron en diversos puntos del país.

Los ofrecimientos de la ANT quedaron en palabras. Aunque el subdirector Juan Pablo Álvarez aseguró el 19 de noviembre que "a partir del viernes iba a estar habilitado el sistema para la atención normal de todos los usuarios a escala nacional", la plataforma volvió a fallar, paralizando los servicios tanto en la matriz de la capital como en otras agencias.

Según los usuarios, los problemas reaparecieron desde este martes. En la sede principal de la ANT en Quito, el avance de turnos se detuvo a las 08:00 de este miércoles, dejando a unas 60 personas esperando dentro de las instalaciones. Muchos optaron por retirarse al no recibir atención.

"Ya me voy, son dos horas y no he hecho nada. Tengo que regresar al trabajo porque no me dieron tanto permiso. Mañana tengo que venir otra vez a las 6 de la mañana a ver qué pasa", lamentó Lorena Salcedo, una usuaria afectada.

Una situación similar se vivió en la Empresa Pública Municipal de Transporte de Santo Domingo, donde las constantes fallas del sistema Axis provocaron aglomeraciones. Cientos de personas se concentraron en la entrada, algunas con turnos asignados y otras tras horas de espera. El desorden obligó a la Policía Nacional a intervenir para mantener el control.

