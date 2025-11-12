La ANT atenderá en horario extendido para tramitar turnos represados por fallas en su sistema

Tras las numerosas quejas de usuarios por la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/turnos-licencias-ant-reprogramados-fallas-sistema-CL10393155 target=_blank>falta de servicio</a>, la <b>Agencia Nacional de Tránsito (ANT)</b> informó que su sistema fue restablecido y todos los servicios se encuentran operativos a escala <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/molestia-usuarios-fallas-sistema-ant-IF10405148 target=_blank></a>