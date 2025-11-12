La ANT atenderá en horario extendido para tramitar turnos represados por fallas en su sistema

Tras las numerosas quejas de usuarios por la falta de servicio, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) informó que su sistema fue restablecido y todos los servicios se encuentran operativos a escala nacional.

El sistema AXIS 4.0 presentó fallas desde el 8 de noviembre, lo que impidió a los ciudadanos agendar turnos para renovar sus licencias, entre otros trámites.

Este 12 de noviembre, la ANT anunció una ampliación en sus horarios para atender a los usuarios con citas pendientes y a aquellos que requieren renovar su documento de conducción.

"Las agencias de la ANT operarán con horario extendido durante esta semana, para facilitar la gestión de trámites pendientes", señaló un comunicado, aunque no precisaron cuál será el horario de atención.

Sobre las personas que tenían turnos agendados para el 7, 10 y 11 de noviembre, la institución señaló que podrán acercarse en cualquier día de la semana, presentando su turno impreso y los requisitos correspondientes, para ser atendidos sin necesidad de reagendar su turno.