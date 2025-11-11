Ecuador
11 nov 2025 , 09:40

Molestia en usuarios por nuevas fallas en el sistema de la ANT

Los usuarios no pueden realizar trámites ni de forma presencial o virtual.

   
    Agencia de la ANT en El Recreo, sur de Quito.( ANT )
Nuevamente, usuarios reportan fallas en el sistema de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) este martes 11 de noviembre.

La página web de la ANT no permite agendar turnos para la renovación de la licencia. El lunes 10 de noviembre ocurrió lo mismo. Lo que se refleja al ingresar es un error.

Sin embargo, no es el único inconveniente.

La atención presencial en la agencia de la Plataforma Gubernamental Norte de Quito no brindó el servicio hasta la publicación de esta nota "porque no hay sistema".

Una usuaria que prefirió guardar su identidad dijo que tenía turno para el lunes, pero no pudo hacer los trámites por falta de sistema. Este martes el escenario se repitió.

"Yo ya vengo dos veces y dicen que no hay sistema y que esperemos comunicados oficiales para ver cómo reagendan. Hoy ni abrieron, solo salieron a decir que no tienen sistema para nada", dijo la ciudadana.

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) aún no se pronuncia. El viernes pasado dijo que hubo fallas en su sistema AXIS y que los turnos que estaban agendados para ese fecha se atenderían durante esta semana.

