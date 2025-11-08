Ecuador
Por fallas en el sistema de la ANT, turnos para licencias se reprograman

El sistema AXIS volvió a presentar fallas. Hay molestia en los usuarios.

   
    Un ciudadano recibe su licencia de conducir.( ANT )
La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) informó que debido a fallas en su sistema AXIS 4.0, los turnos para licencias de conducir agendados para el viernes 7 de noviembre serán reagendados.

Los usuarios serán atendidos durante la semana del 10 al 14 de noviembre en las mismas agencias y en horario de 08:00 a 16:30.

Las personas deberán presentar su turno impreso con la fecha original y los demás requisitos correspondientes.

LEA: Mafias aprovechan fallas del sistema AXIS, usado para trámites de tránsito

La ANT dijo que las fallas en el sistema AXIS 4.0 venían presentándose en los últimos días y trabajan para restablecer el servicio.

Esto generó inconvenientes en trámites vehiculares en Quito y Guayaquil. En la capital, la AMT dijo que no atenderá en los Centros de Matriculación Bicentenario y Quitumbe.

La ATM de Guayaquil también tuvo intermitencias, pero el viernes indicaron que ya se encuentran operativos.

LEA: La matrícula de vehículos eléctricos cuesta USD 10 en Ecuador

