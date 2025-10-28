Economía
28 oct 2025 , 13:14

La matrícula de vehículos eléctricos cuesta USD 10 en Ecuador

En Ecuador se calculan alrededor de 4 300 carros eléctricos. Pero sus ventas van en aumento.

   
  • La matrícula de vehículos eléctricos cuesta USD 10 en Ecuador
    Un auto eléctrico cargándose.( Pexels )
Fuente:
propia
user placeholder

Juan Pinchao
Canal WhatsApp
Newsletter

La matriculación de vehículos eléctricos en Ecuador cuesta oficialmente USD 10, según una resolución de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) suscrita el 5 de septiembre, pero divulgada desde el 27 de octubre.

El 30 de junio de este año, el presidente Daniel Noboa anunció esta medida para cuidar el medioambiente y la reducción del consumo de gasolina.

LEA: Matriculación de autos eléctricos en Ecuador costará USD 10: todo lo que debes saber

Para la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade), este incentivo es "interesante", pues permitirá que haya más ventas de vehículos eléctricos.

"Un vehículo de USD 34 000 paga USD 1 200 de matrícula, un auto de USD 20 000 paga USD 536 de matrícula. Uno de USD 70 000 paga sobre los USD 5 000 de matrícula", comentó Genaro Baldeón, presidente de la Aeade, a Televistazo el 1 de julio, subrayando que lo que se dejará de pagar por matriculación vehicular por un carro eléctrico es significativo.

LEA: Ecuador quiere sustituir el 20 % del parque automotor público por vehículos eléctricos hasta 2028

En Ecuador se calculan alrededor de 4 300 carros eléctricos. Pero sus ventas van en aumento.

Desde el 2023 pasaron de 277 a 1 192 en lo que va del 2025, la mayoría en Quito y Guayaquil.

LEA: La importación de vehículos eléctricos en Ecuador han incrementado un 500 %

Temas
vehículos eléctricos
ANT
Matriculación vehicular
autos eléctricos
carros eléctricos
Ecuador
Noticias
Recomendadas