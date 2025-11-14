Ecuador
Caos en trámites vehiculares: filas interminables por caída del sistema de la ANT

A pesar de que la Agencia Nacional de Tránsito asegura que su sistema fue restablecido, en la Policía Judicial, la ATM, la ANT y entidades municipales.

   
Las imágenes que circulan en redes sociales muestran a decenas de personas aglomeradas frente a las instalaciones de la Policía Judicial, en la avenida Rodríguez Bonín, en el oeste de Guayaquil. Los ciudadanos denuncian que llevan días intentando realizar trámites o retirar sus vehículos, pero no reciben atención porque el sistema permanece caído.

“No hay solución. No podemos retirar los carros, no podemos desbloquear, no podemos hacer ningún trámite”, comentó una usuaria a través de un video difundido en redes sociales.

Fuentes de la Policía Judicial confirmaron a Televistazo que existen intermitencias en los trámites de liberación de vehículos retenidos en los patios de la PJ y en las devoluciones de automotores y evidencias. Todo esto, aseguran, está relacionado con problemas en la plataforma de la Agencia Nacional de Tránsito.

La situación se replica en la ATM de Guayaquil.En un comunicado publicado el martes, la Agencia de Tránsito y Movilidad del municipio informó que, debido a fallas de la plataforma de la ANT nacional, quedaron temporalmente inhabilitados servicios como: emisión y duplicado de matrículas, bloqueos y desbloqueos de vehículos, certificados únicos vehiculares, entre otros. Ayer jueves, Televistazo consultó nuevamente a la ATM de Guayaquil y confirmaron que las intermitencias persistían.

Usuarios también reportan que en las oficinas de la Agencia Nacional de Tránsito de La Puntilla, en Samborondón, no pueden realizar trámites.

Todo esto a pesar de que la Agencia Nacional de Tránsito difundió el martes un comunicado asegurando que su sistema AXIS 4.0 había sido restablecido y que sus servicios operaban con normalidad a escala nacional.

Pero los problemas se extienden más allá de Guayaquil.En Cuenca, por ejemplo, la Empresa Pública Municipal de Movilidad (EMOV EP) informó que los servicios de matriculación y la obtención de turnos para la revisión técnica vehicular también están afectados por intermitencias del sistema de la ANT. Una usuaria denunció en redes sociales que lleva tres semanas intentando obtener un Certificado Único Vehicular:

“Me dicen que no, que tampoco tienen. Me voy a la Agencia Nacional de Tránsito a preguntar si realmente no tienen sistema, y me dicen: ‘Qué raro, nosotros tenemos sistema’. Al funcionario que me atendía le digo: ‘Buenísimo, entonces ayúdeme, necesito hacer el proceso’. ‘No, nosotros no podemos ayudar’”.

En Quito, las demoras se reportan tanto en la sede de la ANT como en las instalaciones de la Autoridad Metropolitana de Tránsito (AMT) del municipio, donde trámites urgentes como bloqueos de vehículos por robo también están paralizados.

El último pronunciamiento oficial de la Agencia Nacional de Tránsito continúa siendo el comunicado del martes, en el que asegura que el sistema fue restablecido. Sin embargo, las filas, las quejas y los atrasos continúan en varias ciudades del país.

