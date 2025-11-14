Clima del 14 de noviembre: Continúan las intensas lluvias en la Sierra y Amazonía

Este viernes 14 de noviembre se prevén cielos mayormente nublados con presencia de tormenta en varios sectores. También se esperan niveles de radiación UV altos en todo el país, según INAMHI.

Región Costa: En la región Litoral, se prevén cielos parcialmente nublados en toda la región con lluvias solo en Santo Domingo y Santa Rosa. La temperatura más baja será de 21.5 °C, y la más alta de 31 °C. Se prevén niveles de radiación altos y muy altos en toda la región.

Región Sierra: Se prevén lluvias en toda la región. Se espera que tormentas eléctricas azotarán Pichincha, Bolívar y Loja. La temperatura más baja será de 8 °C, y la más alta de 23 °C. Los niveles de radiación serán altos y muy altos, sobre todo en Loja. Recuerda evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y las 15:00.

Región Amazónica: En esta región se prevén cielos nublados en toda la región. Se esperan lluvias en toda la región. Tormentas eléctricas se harán presentes en Sucumbíos, Orellana y Pastaza. La temperatura mínima será de 18 °C y la máxima será de 31.5 °C. Los niveles de radiación UV variarán entre moderados, altos y muy altos.

Región Insular: Para el archipiélago de Galápagos, se anticipan cielos parcialmente nublados con una temperatura mínima de 19 °C y una máxima de 28 °C. Los niveles de radiación serán muy altos y extremadamente altos en toda la región.