Ecuador
12 nov 2025 , 16:29

Lucas Campaña fue localizado con vida por las autoridades, este 12 de noviembre

El niño, de 11 años, desapareció el pasado domingo tras salir con su familia de excursión al cerro Puñay en Chimborazo. Lo encontraron con hipotermia y deshidratado.

   
    Imagen del niño localizado por las autoridades. ( Internet )
Los equipos de rescate del Cuerpo Bomberos de Chunchi y otras entidades rescataron la tarde de hoy, aproximadamente a las 15:30, al niño Lucas Campaña, de 11 años, quien se extravió en el cerro Puñay (Chimborazo), el pasado domingo 9 de noviembre.

Lo confirmó a Ecuavisa.com el comandante del Cuerpo de Bomberos de Chunchi, Germán Naranjo. Lo encontraron en la comunidad de Santa Martha, desmayado y tendido sobre el piso con hipotermia y deshidratado. Al parecer, el chico se encontraba sin signos vitales, indicó el oficial, pero lograron estabilizarlo para luego trasladarlo a un centro asistencial. Ahora se encuentra estable de salud.

Lo atendió un paramédico de los Bomberos de Chunchi que lo restableció. Debido a lo agreste de la zona en donde fue localizado, se requerirá de al menos dos horas de traslado para llevarlo al hospital de ese cantón.

En el operativo para localizarlo también intervinieron los cuerpos de Bomberos de Alausí y Riobamba, Fuerzas Armadas, el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía (GOE), Dinased y personal de la Secretaría de Gestión de Riesgos.

El pasado domingo, Lucas salió de excursión con sus familiares al cerro Puñay. Su madre contó a medios locales que cuando decidieron subir nuevamente para tomar fotos, el chico desapareció.

"Cuando nosotros ya nos dimos vuelta, ya no estaba mi bebé. Yo pensé que se adelantó, la hermana grande también pensó que se adelantó, bajamos corriendo", dijo la madre de Lucas.

La mujer contó que buscaron por la zona alta, pero no encontraron rastro. Luego dieron aviso a las autoridades y los Bomberos de Riobamba aportaron en la búsqueda hasta las 23:00, sin éxito.

