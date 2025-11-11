La mochila y la chompa de Lucas Campaña aparecieron en el cerro Puñay, pero aún no hay rastro de él

Luego de dos días de intensa búsqueda en el <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/busqueda-nino-11-anos-se-refuerza-cerro-punay-chimborazo-AL10398923 target=_blank>cerro Puñay</a>, la familia de Lucas Campaña encontró algunas de sus prendas, aunque aún no hay rastro de él. El <b>niño de 11</b> años había ido de excursión junto a <b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/napo-circulacion-vehicular-ruta-el-chaco-san-luis-cerrada-deslizamiento-tierra-MF10401148 target=_blank></a>