La mochila y la chompa de Lucas Campaña aparecieron en el cerro Puñay, pero aún no hay rastro de él

Su madre contó a medios locales que el 9 de noviembre estaban listos para el descenso, después de acampar, cuando decidieron subir nuevamente para tomar fotos. Luego de ello, no lo volvieron a ver.

   
    La mochila y la chompa de Lucas Campaña aparecieron en el cerro Puñay( Internet )
Luego de dos días de intensa búsqueda en el cerro Puñay, la familia de Lucas Campaña encontró algunas de sus prendas, aunque aún no hay rastro de él. El niño de 11 años había ido de excursión junto a sus padres y hermanos, pero no descendió con ellos.

Su madre contó a medios locales que el 9 de noviembre estaban listos para el descenso, después de acampar, cuando decidieron subir nuevamente. "Subimos al ladito más alto para tomar fotos. Nos tomamos una simple foto y mi bebé estaba a unos dos metros de mí, estaba acostado en el césped", señaló.

Quote

"Cuando nosotros ya nos dimos vuelta, ya no estaba mi bebé. Yo pensé que se adelantó, la hermana grande también pensó que se adelantó, bajamos corriendo", dijo la madre de Lucas.

La mujer contó que buscaron por la zona alta, pero no encontraron rastro. Luego dieron aviso a las autoridades y los Bomberos de Riobamba aportaron en la búsqueda hasta las 23:00, sin éxito.

Los objetos se habrían encontrado en una zona alta y alejada

El 11 de noviembre, medios locales compartieron imágenes de las supuestas prendas del menor de edad. Se trata de una mochila y su chompa negra.

Los objetos se habrían encontrado en una zona alta y alejada, sin embargo, las autoridades no han dado detalles.

El Cuerpo de Bomberos de Riobamba realiza sobre vuelos en la zona alta del Cerro Puñay, mientras la Cruz Roja se moviliza con hidratación y apoyo logístico para el personal operativo.

Desde el 10 de noviembre se sumaron guías locales, así como personal de la Tenencia Política y Junta Parroquial.

