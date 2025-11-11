La mochila y la chompa de Lucas Campaña aparecieron en el cerro Puñay, pero aún no hay rastro de él

Luego de dos días de intensa búsqueda en el cerro Puñay, la familia de Lucas Campaña encontró algunas de sus prendas, aunque aún no hay rastro de él. El niño de 11 años había ido de excursión junto a sus padres y hermanos, pero no descendió con ellos. Su madre contó a medios locales que el 9 de noviembre estaban listos para el descenso, después de acampar, cuando decidieron subir nuevamente. "Subimos al ladito más alto para tomar fotos. Nos tomamos una simple foto y mi bebé estaba a unos dos metros de mí, estaba acostado en el césped", señaló. LEA: Napo, la circulación vehicular sobre la ruta El Chaco - San Luis se encuentra cerrada por deslizamiento de tierra

"Cuando nosotros ya nos dimos vuelta, ya no estaba mi bebé. Yo pensé que se adelantó, la hermana grande también pensó que se adelantó, bajamos corriendo", dijo la madre de Lucas.

La mujer contó que buscaron por la zona alta, pero no encontraron rastro. Luego dieron aviso a las autoridades y los Bomberos de Riobamba aportaron en la búsqueda hasta las 23:00, sin éxito.

Los objetos se habrían encontrado en una zona alta y alejada