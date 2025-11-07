Una avioneta cayó en una plantación de banano de Pasaje, en El Oro

Una avioneta presuntamente de fumigación cayó la tarde de este viernes 7 de noviembre en medio de una plantación de banano del cantón Pasaje, en la provincia de El Oro. La aeronave terminó incendiándose.

Según información proporcionada por el ECU 911, el siniestro ocurrió alrededor de las 14:20 en la parroquia Tres Cerritos. Bomberos, policías, personal del Ministerio de Salud Pública (MSP), militares y agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) se trasladaron al sitio para atender la emergencia.

La misma fuente señaló que, hasta las 16:45, no había personas heridas de gravedad ni víctimas mortales.

- En desarrollo -