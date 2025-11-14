Ecuador
Guayas: Un bus se incendió en cuestión de segundos en la terminal terrestre de Milagro

Antes de la medianoche, arribó una grúa y retiró el bus que quedó practicamente en chatara y lo trasladó al patio de retención.

   
    Capturas de pantalla de videos sobre el incendio de un bus en la terminal terrestre de Milagro.( Redes sociales )
Un bus quedó envuelto en llamas en cuestión de segundos en el Terminal Terrestre San Francisco del cantón Milagro, la noche del jueves 13 de noviembre.

En medio de la alarma de los pasajeros, el chofer y su ayudante que salieron corriendo. La emergencia se reportó cerca de las 19:00.

Según testigos, la unidad de la cooperativa Citim se había estacionado y los usuarios se estaban bajando cuando empezaron las llamas.

"Empezó la gente a gritar, a correr. Un pasajero me dijo que bajó corriendo con fuego en los pies, entonces sí, se alcanzaron a bajar antes gracias a Dios", relató un testigo.

Temían que el tanque de combustible explote y alcance a otras unidades o las oficinas del lugar, mientras que otro grupo extendió las mangueras, pero el sistema contra incendios no funcionó y el uso de extintores tampoco ayudó.

Media hora después llegaron los bomberos y controlaron la emergencia que no dejó heridos. Antes de la medianoche, arribó una grúa y retiró el bus que quedó practicamente en chatara y lo trasladó al patio de retención.

Ningún representante de la cooperativa ni de la terminal terrestre dieron declaraciones sobre este siniestro.

