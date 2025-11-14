Guayas: Un bus se incendió en cuestión de segundos en la terminal terrestre de Milagro

Un bus quedó envuelto en llamas en cuestión de segundos en el Terminal Terrestre San Francisco del cantón Milagro, la noche del jueves 13 de noviembre.

En medio de la alarma de los pasajeros, el chofer y su ayudante que salieron corriendo. La emergencia se reportó cerca de las 19:00.

Según testigos, la unidad de la cooperativa Citim se había estacionado y los usuarios se estaban bajando cuando empezaron las llamas.

"Empezó la gente a gritar, a correr. Un pasajero me dijo que bajó corriendo con fuego en los pies, entonces sí, se alcanzaron a bajar antes gracias a Dios", relató un testigo.