Deslave en Alausí: "Por favor, no me abandonen", clamaba mujer atrapada entre los escombros

"En todo momento estuvo consciente, estaba conversando conmigo", relató el teniente que recuerda con claridad el ruego insistente: "Por favor, no me abandonen".

"Por favor, no me abandonen", clamaba una mujer que fue rescatada el domingo de entre los escombros que dejó un enorme alud en Alausí (Chimborazo - Ecuador) , donde los rescatistas encontraron sepultadas a siete personas , presumiblemente de una misma familia, que murieron fundidas en un abrazo eterno.

La mujer les aseguraba que si levantaban la losa y liberaban su brazo podía salir por su cuenta, pero una vez que lograron quitar el pesado material, constató que no sentía las piernas que estaban aplastadas.

El hombro "estaba fracturado, pero todo el brazo estaba completamente despedazado, solamente se veía un poco los dedos, pero lo demás ya desprendido completamente. Le junté toda la parte de los músculos y le vendé para que la señora no se impresione", relató.

"Solamente se enfocaba en que no le dejemos sola, que le ayudemos, que por favor solo quiere que le liberen el hombro, no decía más. Repetidamente decía que no le abandone, que no le deje ahí", recuerda el teniente que encontró a la mujer a unos diez metros de la puerta de entrada de la vivienda.

Lea más: Conozca los puntos de donaciones a nivel nacional