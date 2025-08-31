Alta demanda en librerías y locales de uniformes previo al regreso a clases

A un día del inicio de clases en el régimen Sierra-Amazonía, librerías y locales de uniformes en varias ciudades del país registran alta afluencia de compradores.

Padres de familia recorren comercios con sus hijos para completar las listas escolares. Los negocios amplían horarios y refuerzan el personal ante la gran demanda de la temporada.

La cuenta regresiva para el regreso a clases se siente en las calles: filas interminables en librerías, padres cargando bolsas repletas y la prisa de quienes dejaron las compras para el último momento.

En Quito, el Centro Histórico vuelve a concentrar el comercio de uniformes y listas escolares. La demanda obliga a contratar refuerzos detrás de los mostradores, en la mayoría de negocios, aunque los vendedores de uniformes reconocen que las ventas han bajado respecto a años anteriores.