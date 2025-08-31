Ecuador
31 ago 2025 , 08:57

Alta demanda en librerías y locales de uniformes previo al regreso a clases

En ciudades como Quito, Puyo y Cuenca, padres de familia abarrotan los comercios para completar listas escolares y uniformes, mientras negocios amplían horarios ante la temporada.

   
A un día del inicio de clases en el régimen Sierra-Amazonía, librerías y locales de uniformes en varias ciudades del país registran alta afluencia de compradores.

Padres de familia recorren comercios con sus hijos para completar las listas escolares. Los negocios amplían horarios y refuerzan el personal ante la gran demanda de la temporada.

La cuenta regresiva para el regreso a clases se siente en las calles: filas interminables en librerías, padres cargando bolsas repletas y la prisa de quienes dejaron las compras para el último momento.

En Quito, el Centro Histórico vuelve a concentrar el comercio de uniformes y listas escolares. La demanda obliga a contratar refuerzos detrás de los mostradores, en la mayoría de negocios, aunque los vendedores de uniformes reconocen que las ventas han bajado respecto a años anteriores.

Quote

“Antes de la pandemia contratábamos unas 30 personas, ahora 20”, dice Belén Robalino, comerciante de uniformes.

Aun así, la afluencia obliga a esperar entre una y dos horas para ser atendidos. Muchos dejaron las compras para los últimos días de vacaciones porque estaban esperando sus salarios de fin de mes, aunque no todos logran cubrir los gastos.

Quote

“Veo que se han elevado los precios, aumento de USD 3 a USD 5 en cada prenda. En mi caso tengo dos estudiantes, no le llevo completo porque no me alcanzó”, menciona Gabriel Cevallos, comprador.

El movimiento en venta de útiles no ha bajado, al día los negocios venden de 200 a 300 listas escolares, algunos han puesto vallas de seguridad para mantener el orden.

En El Puyo, en Pastaza, el centro también vive días de alta demanda. La calle Atahualpa se ha convertido en el punto más concurrido, con una treintena de locales ofreciendo uniformes, mochilas, cartucheras y zapatos. Los comerciantes de calzado dicen que ya despacharon el 90 % de la mercadería.

Las librerías también están llenas en Cuenca, padres de familia esperan en filas externas para completar las listas, siempre buscando las opciones más económicas.

Quote

“Todo está comprado, todo el esfuerzo posible para que los muchachos vayan a la escuela. Uno hace todo para ellos”, afirma Oswaldo Torres, comprador.

En estas ciudades, los negocios han ampliado sus horarios dos horas más y atienden de lunes a domingo para responder al pico de demanda que marca el inicio del año escolar.

