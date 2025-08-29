Sociedad
29 ago 2025 , 18:56

Inicio de clases | El reglamento para precios escolares no se cumple

El nuevo acuerdo para prevenir abusos en la compra de útiles, uniformes y pago de pensiones no se está cumpliendo, según grupos de padres de familia. Televistazo conoció de cinco casos que fueron denunciados al ministerio de educación, pero no hay un dato nacional.

   
El reglamento para evitar abusos en los precios de las matrículas y en la compra de los útiles escolares y uniformes no se cumple, dicen padres de familia de al menos cinco instituciones educativas que están próximas a iniciar clases en la Sierra y Amazonía.

Los padres de familia se comunicaron con Televistazo y dicen que los útiles escolares y los uniformes sobrepasan el monto de USD 470, algo prohibido en el reglamento que emitió el Ministerio de Educación y que entró en vigencia este año.

En el colegio La Salle de Conocoto, en Quito, se hizo un plantón el jueves. Denuncian que les hacen comprar libros que no son utilizados y que sus autoridades incumplen la norma al direccionar las compras. "¿Quién es importadora Bruño?, el único almacén que está autorizado a vendernos los uniformes de La Salle, que también recién fueron cambiados, y solo podemos adquirirlos a través de ellos y en el único lugar en donde podemos comprar los libros", dijo Miriam Zurita, madre de familia.

Según la Superintendencia de Compañías, esa importadora fue constituída en 2021. Al revisar su lista de accionistas, la unidad educativa consta entre los socios de la empresa.

Otro plantel

Otros padres de familia del colegio San José, en el sur de Quito, protestaron también por elevados precios y porque los uniformes deben adquirirlos en un único lugar.

Televistazo consultó al Ministerio de Educación sobre el número total de denuncias recibidas por abusos en cobros, pero no hubo respuesta. El pasado miércoles, el viceministro de Gestión Educativa de esa Cartera de Estado, Jaime Medina, dijo que están analizado los casos.

Acotó que se hace un acompañamiento a todas las denuncias. En los distritos con denuncias se han desplegado seguimientos. Se ha notificado a las instituciones para que presenten sus descargos de pruebas. "Como Ministerio de Educación damos una respuesta inmediata ante cualquier inquietud de la ciudadanía".

Al momento, se está recopilando la cantidad denuncias recibidas desde la semana. "Ayer, salieron diversos oficios de planta central para que hagan sus descargos".

Los padres de familia también denuncian que las instituciones educativas tienen acuerdos con casas editoriales para vender textos a altos costos. La Superintendencia de Competencia Económica indica que una sola imprenta controla el 40% del mercado de textos escolares.

