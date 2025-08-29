Estas son las nuevas medidas que regirán en el regreso a clases en la Sierra y Amazonía

Este lunes, 1 de septiembre, arranca el nuevo año lectivo en la Sierra y Amazonía . En total, 1,7 millones de estudiantes y cerca de 100 mil docentes volverán a las aulas, según el cronograma escalonado definido por el Ministerio de Educación .

Entre las novedades de este ciclo destaca la incorporación de la asignatura de seguridad, que busca fortalecer la prevención de riesgos. Esta es la sexta materia añadida por el Ministerio en los últimos dos años.

El retorno también llega con nuevas normas. La Cartera de Educación dispuso la restricción del uso de celulares dentro de los planteles: desde inicial hasta décimo de básica está prohibido y en el bachillerato se permitirá únicamente para proyectos e investigaciones académicas. Los docentes deberán garantizar el cumplimiento de esta medida.

El Ministerio recordó que ninguna institución puede obligar a las estudiantes a usar falda. Si no se sienten cómodas, podrán optar por el pantalón que disponga cada plantel, tampoco se puede imponer la contratación de transporte escolar ni del servicio de alimentación.

Y el uso del cabello corto o largo en los hombres dependerá de las normas de convivencia internas de cada establecimiento.