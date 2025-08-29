Estas son las nuevas medidas que regirán en el regreso a clases en la Sierra y Amazonía

Este lunes, 1 de septiembre, arranca el nuevo <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/sociedad/nueve-feriados-habra-durante-el-ano-lectivo-2025-2026-en-la-sierra-y-amazonia-XA9929734 target=_blank>año lectivo</a> en la <b>Sierra y Amazonía</b>. En total, 1,7 millones de estudiantes y cerca de 100 mil docentes volverán a las aulas, según el cronograma<b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/sociedad/regreso-clases-afrontar-bullying-en-aulas-BB10006557 target=_blank></a></b>