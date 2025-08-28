Sociedad
Regreso a clases | Lo que debe saber sobre la titulación de los estudiantes

A partir del 25 de agosto de 2025, la titulación de alumnos rezagados (2024 o anteriores) que cumplan con todos los requisitos se gestiona en los distritos educativos

   
    Inauguración del año lectivo en la Unidad Educativa Hipatia Cárdenas.( Flickr del Ministerio de Educación )
Más de 6 000 planteles educativos afinan detalles, en la Sierra y Amazonía, para recibir a 1,7 millones de estudiantes que iniciarán las clases en el año lectivo 2025-2026. Uno de los temas más importanes es que se implementará la Educación para la Seguridad Integral como un eje transversal dentro del Currículo Nacional.

Así, se fortalece el enfoque preventivo de la educación al integrar temáticas con la seguridad integral en los distintos niveles y áreas del currículo. La idea es promover competencias sociales, éticas y ciudadanas en los estudiantes, contribuyendo a la construcción de entornos de aprendizaje seguros, inclusivos y protectores.

La Educación para la Seguridad Integral, permite prevenir todo tipo de violencias, fortalecer la convivencia pacífica, y garantizar el bienestar y la permanencia estudiantil.

Sistema informático de titulación

José Zambrano es subsecretario de Apoyo, Seguimiento y Regulación de la Educación. Uno de los temas que más llama la atención es el esquema de titulación de los bachilleres.

De acuerdo con el Cronograma de Evaluación Final de Bachillerato – Régimen Sierra-Amazonía 2024-2025, las instituciones educativas debían aplicar la evaluación complexiva hasta el 22 de agosto y registrar calificaciones para la titulación hasta el 24 de ese mes, fecha en que se cerró oficialmente el periodo lectivo en todos los módulos, incluido el de titulación.

A partir del 25 de agosto de 2025, la titulación de estudiantes rezagados (2024 o anteriores) que cumplan con todos los requisitos se gestiona en los distritos educativos.

