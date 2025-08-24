La compra de libros y uniformes encarece el regreso a clases, ¿para qué alcanza el décimo?

El monto del décimo cuarto puede cubrir algunos de los principales gastos escolares, pero su alcance varía según el tipo de institución educativa. En el <b>sistema público</b> no se cobra matrícula ni se<b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/decimo-cuarto-sueldo-como-calcularlo-sanciones-si-no-pagan-IA9929684 target=_blank></a> <b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/sociedad/regreso-clases-conozca-lista-utiles-ano-lectivo-2025-2026-YK9936166 target=_blank></a> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b>