La compra de libros y uniformes encarece el regreso a clases, ¿para qué alcanza el décimo?

En 2025, más de 3,8 millones de trabajadores recibieron el décimo cuarto sueldo. Este es un beneficio económico que se paga a todos los funcionarios en relación de dependencia, tanto del sector público como privado, como un apoyo económico para el inicio del periodo escolar. El ingreso equivale a un salario básico unificado, que este año corresponde a USD 470 y se paga independientemente de si el afiliado tiene hijos o no y del número de cargas. Cada año, los padres deben comprar cuadernos, carpetas, hojas, marcadores, libros, uniformes, entre otros artículos que conforman la lista de útiles. LEA: La venta de útiles se intensifica por el inicio de clases en la Sierra y Amazonía Los valores dependen de varios factores, pero, para asegurar que el monto del décimo alcance, el Ministerio de Educación emitió un reglamento que hace algunos ajustes. El principal es que para año lectivo 2026-2027, el valor total de los uniformes, útiles escolares, textos y plataformas digitales no deberá exceder el monto correspondiente al décimo cuarto sueldo.

¿Sabías que? El IESS registró 3'850 541 afiliados en junio de 2025, la cifra más alta en toda la historia de la institución. Todos ellos recibieron el décimo cuarto sueldo, tanto en régimen costa, donde se pagó hasta el 15 de marzo, como en la Sierra y Amazonía, hasta el 15 de agosto.

¿El décimo alcanza para el regreso a clases?

El monto del décimo cuarto puede cubrir algunos de los principales gastos escolares, pero su alcance varía según el tipo de institución educativa. En el sistema público no se cobra matrícula ni se deben comprar libros, ya que el Estado los entrega de manera gratuita. Sin embargo, los padres de familia señalan que los textos suelen llegar con al menos dos meses de retraso. Lea más: Décimo cuarto sueldo: ¿Qué hacer si no le pagan a tiempo? Estefanía Pérez tiene a sus dos hijos, Dustin (16) y Daphne (13), en instituciones públicas del sur de Quito. Ella explica que, en su caso, el gasto fuerte se centra en la compra de uniformes, especialmente cuando los niños pasan de primaria a secundaria, ya que se debe adquirir el uniforme de parada. También debe comprar forros, esferos, pinturas, goma y otros artículos que se utilizarán durante el año, además de artículos para la institución, como marcadores, papel, fundas de basura, entre otros; sin embargo, asegura que el costo no supera los USD 150, por hijo. En el sector privado, los valores se incrementan considerablemente. Soledad López, madre de Aldo (15), explica que lo más costoso son los libros, que bordean los USD 250. Le puede interesar: Regreso a clases: conozca la lista de útiles para el año lectivo 2025-2026 Ella recuerda que empezó a trabajar desde los 18 años, y que recibió el décimo al menos 12 años sin tener hijos. En ese lapso, el monto le permitió costear viajes y pagar gustos personales; hoy, lo utiliza íntegramente para pagar la educación de Aldo. Por decisión propia, al ser su único hijo, Soledad decidió inscribirlo en una escuela particular de Riobamba, en la provincia de Chimborazo, y cada año ha tenido que invertir en textos educativos, además de uniformes, que llegan a los USD 125, y la lista de útiles básica, que ronda los USD 50. María Fernanda Carrión, madre de dos hijos, agrega que en la escuela en Quito a la que asisten sus pequeños, de 8 y 11, también se cobra una cuota extraordinaria anual destinada a actividades pedagógicas, como visitas al planetario o al zoológico. Además, deben entregar anualmente exámenes médicos (dental, de vista, sangre y heces) que bordean los USD 120.

“Cada inicio de año también debemos entregar artículos como tres marcadores de tiza líquida, papel higiénico, jabón y otros insumos que pide el colegio”, añade.