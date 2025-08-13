Economía
13 ago 2025 , 17:50

Décimo cuarto sueldo: conozca cómo calcularlo y las sanciones si no le pagan a tiempo

Todos los funcionarios en relación de dependencia, tanto del sector público como privado, tienen derecho a recibirlo, independientemente de si tienen hijos o no.

   
    Imagen referencial de cálculo de impuestos.( Canva )
El décimo cuarto sueldo es un monto adicional al salario mensual, que tiene como objetivo brindar un apoyo económico a los trabajadores en la Sierra y Amazonía por el inicio del periodo escolar.

Equivale a un salario básico, que en este 2025 es de USD 470 dólares, y debe ser entregado hasta el 15 de agosto en la Sierra y Amazonía; en la Costa, la fecha de pago es el 15 de marzo. Esto, siempre y cuando el trabajador solicite acumularlo, si no, se entrega mensualizado.

Es importante tener en cuenta que este monto:

  • No constituye parte del sueldo regular.
  • No genera aportes al IESS.
  • No se considera para el cálculo del impuesto a la renta.

    • ¿Cómo calcularlo y qué hacer si no le pagan a tiempo?

    Si el trabajador laboró durante los 12 meses en los que se realiza el aporte, recibirá el monto completo, es decir, USD 470. Sin embargo, si trabajó un tiempo menor, puede realizar un cálculo sencillo para saber el valor.

    En la Costa, el cálculo se realiza de abril a marzo, mientras que en la Sierra y Amazonía es de septiembre a agosto.

    Para conocer el monto se debe dividir el salario básico unificado (USD 470) entre 12, y luego de ello, multiplicar el resultado de ese cálculo por el número de meses trabajados.

    Por ejemplo, si un trabajador laboró 10 meses:

  • USD 470 / 12 = USD 39,16
  • USD 39,16 x 10 = USD 391,66

    • Si quiere estar más seguro del cálculo, el Ministerio del Trabajo puso a disposición de la ciudadanía una calculadora online para facilitar el cálculo, al cual podrás acceder a través de este enlace (clic aquí).

    Si no recibes el monto, puede denunciar el incumplimiento al Ministerio del Trabajo, sin necesidad de contar con un abogado. También puede hacerlo de manera virtual, llenando un formulario con sus datos y los de la empresa.

    La denuncia no puede ser anónima, para que esta sea tomada en cuenta, el trabajador debe brindar todos sus datos. El Ministerio del Trabajo, asegura que el caso será manejado con confidencialidad.

    También puede verificar en el Sistema Único de Trabajo (SUT) si el empleador registró correctamente el pago. Si no, el área administrativa deberá corregir el error.

    Si la empresa paga el décimo cuarto, pero no aparece en el sistema de salarios en línea, la sanción máxima será de hasta USD 200.

