50% de descuento para quienes paguen las multas de tránsito a tiempo

Desde enero hasta octubre del presente año, 45 586 contraventores se acogieron al beneficio del 50% por pronto pago en el Distrito Metropolitano de Quito. Esto representó un monto de USD 2,3 millones.

El 10 de agosto de 2021, se realizó la reforma a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, dentro de la cual se estableció que las infracciones de tránsito ya no grabarán el 2% de recargo mensual. Además, con base en la disposición Trigésimo Cuarta, quien cometa una contravención tendrá 20 días, una vez que le llegue la notificación, para acceder al 50% del valor de la multa.

Es importante mencionar que, este beneficio es aplicable únicamente a contravenciones de tránsito establecidas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Por ejemplo, no utilizar el cinturón de seguridad, exceso de velocidad dentro y fuera del rango moderado, no portar licencia de conducir, etc. Por otro lado, "no acceden a este descuento las sanciones por ordenanza municipal, como ‘Pico y Placa’ o mal estacionado", informó el Municipio.

Para pagar estos valores, los usuarios pueden acercarse al Banco del Pacífico, otras entidades bancarias o las ventanillas de Servicios Ciudadanos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), ubicadas en las calles El Telégrafo y El Porvenir, norte de Quito, en donde los usuarios podrán pagar con tarjetas de crédito o débito.

Para que los usuarios puedan hacer uso de este beneficio, deberán cancelar el valor de la contravención en los próximos 20 días hábiles a partir de su notificación.

Para conocer si una persona mantiene una infracción y puede acceder a este descuento debe ingresar a la página https://www.amt.gob.ec. Luego dar 'click' en la sección de ‘Consulte sus valores a pagar’, seleccione la opción ‘Infracciones ANT’ y digite la placa del automotor. Inmediatamente se reflejará un valor con descuento, en el caso de estar dentro del plazo antes indicado.

