Pasos a seguir para la Revisión Técnica Vehicular en Quito

En la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) se informó que en este año hay una demanda de 510 787 carros que deben realizar la Revisión Técnica Vehicular (RTV) en Quito. No obstante, los seis centros habilitados a esa actividad solo cubre un 88,7% de la demanda y se requiere dar servicio al 11,3% restante.

Carros exonerados

Los carros nuevos de casas comerciales no hacen la revisión técnica. Solo pagan los valores y la concesionaria los entrega exonerados de la RTV por tres periodos y ya matriculado con placas provisionales.

En la AMT se explicó que si un vehículo del 2020 hizo la RTV y la aprobó está exonerado por dos años. El propietario solamente debe pagar los valores pendientes y luego hacer la matrícula en línea. No tiene que hacer la revisión técnica.

Cuando un vehículo no aprueba la revisión

Al efectuarse la cuarta revisión y si el vehículo sigue presentando daños o deficiencias no podrá circular en Quito.

Si en la tercera revisión el vehículo sigue sin aprobar, este podrá ser revisado por cuarta ocasión dentro de 30 días. En estos casos, se le volverá a practicar un chequeo completo al automotor, no solamente en aquellas partes en que fue rechazado. Además, el propietario deberá cancelar el valor completo de la tasa de RTV.

Los vehículos que no aprobaron en su primera visita la RTV deberán ser reparados conforme a los daños o deficiencias detectados, después de ello podrán ser revisados por segunda ocasión . La segunda revisión se realizará exclusivamente en las partes con daños dentro de un plazo de 45 días, sin ningún costo adicional.

Cuando no hay valores pendientes, el usuario podrá acceder a la opción ‘cita previa’, completar la información requerida y seleccionar la hora y fecha de su revisión. Al momento, el único centro de RTV habilitado es Bicentenario, ubicado en el pasaje Río Arajuno y avenida De la Prensa, norte de la capital.

Multas a pagar

Los pagos relacionados con el proceso de matriculación vehicular se establecieron de la siguiente forma: no renovar el permiso de circulación hasta el mes correspondiente USD 25, no cancelar el valor de la matrícula durante todo el año 25. Por no aprobar la RTV en todo el año se debe pagar 50 dólares.