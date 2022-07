La revisión técnica vehicular arrancó esta mañana en Quito

Atención a los usuarios

A esta resolución se acogen todos los vehículos que realizaron la RTV 2021 y exonerados 2022. "Saqué el turno el 1 de julio y no estuvo complicado, me toca el trámite a las 08:45", expresó un usuario.

Otro llegó a las 06:00. "El sábado vine y me dijeron que no necesitaba turno por ser adulto mayor, pero ahora me dicen que debo sacarlo. Eso quiero solucionar en este momento".

La gente debe cancelar sus valores pendientes como matrícula, impuesto al rodaje, infracciones de tránsito y tasa del fondo vial de la Prefectura de Pichincha. Posteriormente, los usuarios pueden gestionar su cita de acuerdo a la fecha y horario a través del portal web http://servicios.amt.gob.ec/web/citaPrevia/

Silvana Vallejo, directora general de la AMT, mencionó en días anteriores que se trabajó en la interoperabilidad con otros GAD para recopilar todos los datos de quienes realizaron el proceso de RTV en otro cantón. Además, informó que desde el 15 de julio se abrirán de manera paulatina los Centros de Revisión Vehicular: Los Chillos, Guajaló, San Isidro, Florida Alta, Carapungo y Guamaní.

De su parte, la AMT informó que su portal para habilitar turnos parala RTV se encuentra habilitado: