1 215 emergencias se atendieron durante la Peregrinación de la Virgen del Cisne

Al final de la <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/virgen-de-el-cisne target=_blank>Peregrinación de la Virgen del Cisne</a></b>, que se realizó del 17 al 21 de agosto de 2025, el <b>sistema de emergencias ECU 911</b> reportó 1 215 emergencias en los sectores de El Cisne, San Pedro <b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/segundo-tramo-romeria-virgen-el-cisne-san-pedro-de-la-bendita-catamayo-DI9956063 target=_blank></a></b>