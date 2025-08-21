Ecuador
21 ago 2025

1 215 emergencias se atendieron durante la Peregrinación de la Virgen del Cisne

Miles de extranjeros y turistas nacionales acudieron al evento en sus tres tramos de procesión

   
    Los devotos al final de la procesión junto al templo. ( Tomado de @profepolitica )
Al final de la Peregrinación de la Virgen del Cisne, que se realizó del 17 al 21 de agosto de 2025, el sistema de emergencias ECU 911 reportó 1 215 emergencias en los sectores de El Cisne, San Pedro de La Bendita, Catamayo y Loja, sur del Ecuador.

Miles de extranjeros y turistas nacionales acudieron al evento en sus tres tramos de procesión. Por eso, el centro operacional se mantuvo bajo seguimiento permanente a las movilizaciones y demás actos de fe que se desarrollaron en ese sector.

También hubo la colaboración del personal de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Unidad de Control Operativo de Tránsito, Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos, Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y otros servicios municipales.

Se ejecutaron cierres viales en los tramos San Pedro de la Bendita-El Cisne; San Pedro de la Bendita-Catamayo y Loja. Más de 150 elementos de la Unidad de Control Operativo de Tránsito acudieron a esos puntos para gestionar la movilidad.

Noticias
