Ecuador
17 ago 2025 , 18:48

Más de 45 mil devotos se congregaron en la romería de la Virgen de El Cisne

Son 25 kilómetros entre el santuario y la parroquia San Pedro de La Bendita.

   
Fuente:
Televistazo
user placeholder

Televistazo
Canal WhatsApp
Newsletter

Cientos de devotos colocaron carpas y durmieron alrededor del santuario y el campo mariano en El Cisne para iniciar la peregrinación hacia Loja junto a la Virgen del Cisne.

Ya con la primera luz del día, el pueblo en la parroquia El Cisne se despertó con la misa de las seis de la mañana. Minutos después, la imagen de la Churonita salió en hombros de los romeriantes para iniciar el recorrido junto a más de 45 mil personas, entre ellos, José Toasa, quien llegó desde Pichincha para cumplir una promesa que su familia guarda desde 1959.

377 policías, 240 voluntarios de la Cruz Roja y 341 profesionales del Ministerio de Salud, velan por la seguridad y el bienestar de los peregrinos que avanzaron durante todo este domingo hasta la parroquia San Pedro de La Bendita, a 25 kilómetros de El Cisne.

El camino se convirtió en un río humano. Algunos se quedaban en El Cisne y otros avanzaban descalzos, acompañados con mascotas y en familia, todos para seguir la tradicional procesión religiosa más grande del país.

En esta edición: ¿Noboa pasará de la pugna contra la Corte Constitucional a hablar otra vez de una constituyente?

Virgen del Cisne
Virgen del Cisne ( Redes Sociales )

Filerma Villavicencio, devota de la Virgen de El Cisne, camina junto a su madre de 84 años, quien acompaña a la Virgen desde hace seis décadas. Ahora, junto a hijos, nietos y bisnietos.

Así, la romería no solo fortalece la fe, también renueva la esperanza de miles de devotos que llegan de todo el país y del extranjero para expresar su amor por la Virgen de El Cisne.

74 kilómetros recorrieron los devotos católicos

La peregrinación de la Virgen de El Cisne, que se realiza cada año hacia Loja, inició este domingo 17 de agosto y terminará el miércoles 20. Miles de fieles recorrerán 74 kilómetros divididos en tres tramos.

Este domingo, a las 6 de la mañana, los peregrinos participaron en una misa en el santuario de El Cisne. Una hora después, avanzaron hasta la parroquia de San Pedro de La Bendita. Durante este primer tramo recorrieron 25 kilómetros.

Lee aquí: La actividad del volcán Cotopaxi tiene tendencia ascendente, tras el temblor del 16 de agosto

Mañana, lunes, desde ese sitio, los devotos recorrerán 12 kilómetros, con descansos en comunidades locales, hasta llegar al cantón Catamayo. La romería para este trayecto también inicia a las 7 de la mañana y concluye el martes 19.

Ya el miércoles 20 de agosto, desde las 6 de la mañana en Catamayo, avanzarán hasta la Brigada de Infantería Número 7 de Loja para ser parte de una misa y luego llegar a la puerta de la ciudad, donde la Virgen cambiará su vestimenta.

De ahí se dirigirán hacia la catedral en el centro de Loja, donde los primeros peregrinos llegarán desde las 6 de la tarde para ser parte de la misa campal. La Virgen de El Cisne permanecerá ahí hasta el 1 de noviembre, cuando regrese al santuario.

Te puede interesar: Zapatos, perfumes y ropa formaban parte de un cargamento ilegal que fue incautado en Huaquillas

Temas
católicos
romería
Virgen del Cisne
caminatas
peregrinación
fieles católicos
ciudadanos
Ecuador
Noticias
Recomendadas