Ecuador
18 ago 2025 , 20:14

El segundo tramo de la romería de la Virgen de El Cisne se cumplió desde San Pedro de la Bendita hasta Catamayo

Más de 45 000 peregrinos caminaron 13 kilómetros, en un recorrido que concluyó aproximadamente a las 14:00.

   
  • El segundo tramo de la romería de la Virgen de El Cisne se cumplió desde San Pedro de la Bendita hasta Catamayo
    Más de 45 000 peregrinos caminaron 13 kilómetros, en un recorrido que concluyó aproximadamente a las 14:00.( Alejandra Sánchez - Ecuavisa )
Fuente:
Registro
user placeholder

Coralía Pérez
Canal WhatsApp
Newsletter

A las 07:00 del 18 de agosto partió desde la parroquia de San Pedro de la Bendita, el segundo tramo de la romería de la Virgen de El Cisne.

Más de 45 000 peregrinos caminaron 13 kilómetros hasta el cantón Catamayo, en un recorrido que concluyó aproximadamente a las 14:00.

Revise: La Virgen de El Cisne tiene 2 500 vestidos que se exhiben en un museo en Loja

Este es el trayecto más corto de la romería, que continuará el miércoles 20 de agosto con la ruta más extensa: 37 kilómetros desde Catamayo, hasta la iglesia Catedral de Loja. En este tramo, la romería empieza a las 06:00 y termina a las 18:00 para recorrer 37 kilómetros. En total, los devotos cumplen un recorrido de 74 kilómetros.

El milagro de la Churona

El Municipio de Loja reseña que en 1594, la zona del Cisne fue azotada por una severa sequía y plagas en los sembríos, circunstancia que provocó hambruna a los moradores del lugar, quienes desesperados decidieron abandonar los predios.

Ante ellos, se mostró entonces la imagen de la Virgen María, quien les pidió levantar allí un templo y les prometió ayudarlos para tener comida todo el año. Y así ocurrió. Se construyó la iglesia de la Virgen, la lluvia llegó, los campos reverdecieron y acabó con el hambre.

Revise: Una sequía más fuerte que la de 2024 azotó el sur del país hace 60 años, ¿Cómo se vivió?

A lo largo del tiempo, ha prevalecido y ha crecido la veneración a la Virgen del Cisne, una de las principales figuras en la fe religiosa de los ecuatorianos, quienes cada año desafían el frío, el cansancio y el tiempo para acompañarla en su larga peregrinación.

La Churona descansa cada año en la catedral de Loja y luego regresa a su templo original.

Temas
romería
Virgen de El Cisne
virgen de El Cisne
Loja
Catamayo
Noticias
Recomendadas