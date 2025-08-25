Economía
El SRI endurece controles para la devolución de impuestos y el proceso se retrasa aún más

El Servicio de Rentas Internas reconoce que la validación más estricta de solicitudes de devolución de IVA e impuesto a la renta está generando demoras, pese a denuncias de esperas de hasta ocho meses.

   
La devolución de impuestos está en la mira del SRI. La administración tributaria detectó irregularidades en las solicitudes para obtener la restitución del 15 % del IVA y del Impuesto a la Renta.

En el caso del IVA, según el SRI, hay quienes utilizan la identidad de personas adultas mayores o con discapacidad, en complicidad con proveedores de facturación electrónica, para solicitar devoluciones del IVA.

Y en el del Impuesto a la Renta, contribuyentes manipulaban información de sus gastos o retenciones, mientras que otros solicitaban devoluciones por valores que no fueron reportados ni pagados al Servicio de Rentas Internas.

Ambos son delitos de defraudación tributaria, pero el SRI no ha precisado cuántos casos hay ni los montos del perjuicio, a pesar del pedido hecho por Televistazo.

Los controles se intensifican

El SRI dijo que se han intensificado los controles en las solicitudes y procesos de devolución de impuestos y que esto obligará a un "aumento en los tiempos de respuesta", pero que continúan dentro del plazo legal: 60 días para las personas de la tercera edad y 90 para las personas con discapacidad.

Esa afirmación no coincide con las denuncias de los contribuyentes en las redes sociales que mencionan retrasos de hasta ocho meses. Tampoco con los testimonios de las personas que se acercan a las oficinas del SRI en busca de respuestas sobre sus trámites.

"Hace dos meses hicieron unos dos abonos, hasta el mes de enero. De ahí en adelante no han devuelto", contó Luis Jácome.

Pico en los montos entregados en 2022 y 2023

La devolución de impuestos muestra un pico en los montos entregados en el 2022 y el 2023.

Mientras que en el 2020 se devolvieron USD 221 millones, en el 2022 esa cifra se duplicó y sumó USD 463 millones; en el 2023 fueron USD 519 millones y en el 2024 el monto se redujo a USD 402 millones.

El SRI dijo que el incremento de las devoluciones se debe a que se eliminaron filtros en los procesos de validación de solicitudes.

