Economía
26 ago 2025 , 13:21

El Gobierno busca recaudar USD 4 mil millones con concesión de campos petroleros

La proforma presupuestaria 2025 incluye ingresos por anticipos de inversión en hidrocarburos y la concesión del Oleoducto de Crudos Pesados por USD 750 millones.

   
Cerca de USD 4 mil millones aspira a recaudar el Gobierno por la concesión de campos petroleros. Así consta en la proforma presupuestaria que remitió el Ejecutivo a la Asamblea Nacional.

Con ello no solo se busca incrementar la producción, sino generar ingresos inmediatos a las arcas del Estado por medio de un pago adelantado que realizarían los concesionarios.

Lea: En Ecuador hay dos precedentes de concesiones de campos petroleros a empresas privadas

Uno de los rubros importantes que constan como ingresos en la proforma presupuestaria 2025 es el de transferencias o donaciones de capitales e inversión. Allí se registran USD 6 470 millones.

La mayor parte de esos recursos, USD 3 986 millones, se prevé que provengan de los procesos de licitación y adjudicación de bloques hidrocarburíferos que se desarrollarían este año.

Lea: Proforma 2025 fija precio del crudo en USD 62,2 y destina más de USD 10 400 millones a salud y educación

El escenario que se maneja es el de establecer un pago inicial de la inversión total comprometida por cada concesión. La misma modalidad que se quiso aplicar con la fallida concesión del campo Sacha realizada en marzo de este año.

Sin embargo, hasta el momento no se ha iniciado ningún proceso licitatorio.

Lea: ¿La concesión del campo Sacha es positiva? Esto opinan un exministro, una exgerente de Petroecuador y un consultor

Lo que sí ocurrió el pasado 15 de agosto fue la presentación de la hoja de ruta del sector petrolero en el evento Kick Off de Inversión: Impulsando el Potencial Hidrocarburífero del Ecuador. Allí se presentaron, a actores privados, los principales proyectos que tiene el país en ese sector y se alentó su participación en los concursos que se desarrollen.

Sin embargo, la proforma, presentada una semana después de ese evento, indica que el Viceministerio de Hidrocarburos está identificando y estructurando la información de los activos susceptibles de concesión a través de licitaciones públicas.

Y ya que hablamos de petróleo, en la proforma también consta que el Oleoducto de Crudos Pesados será concesionado. El valor que aspira a recaudar el Estado por esa operación es de USD 750 millones.

