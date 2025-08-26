El Gobierno planea financiar el gasto público con préstamos y emisión de bonos

Ecuador dependerá de impuestos, venta de petróleo y préstamos para financiar el funcionamiento del Gobierno. En la proforma presupuestaria 2025 se detallan las cifras y las fuentes de las que se prevé obtener los recursos para cubrir USD 40 961 millones.

Los ingresos permanentes ascienden a USD 20 913 millones, la mayor parte viene del pago de impuestos, que suma USD 16 538 millones. Tasas y contribuciones, corresponden a USD 2 019 millones; las transferencias corrientes, USD 1 570 millones; rentas y multas, USD 661 millones; y venta de bienes y servicios, USD 125 millones.

Lea más: Estos son los desafíos de la proforma presupuestaria 2025

En los impuestos está incluida la contribución temporal de seguridad que pagan las empresas hasta este año y que se estima en USD 299 millones.

En los impuestos está incluida la contribución temporal de seguridad que pagan las empresas hasta este año y que se estima en USD 299 millones.